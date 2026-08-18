Ballando con le stelle: l’annuncio di Pernice (e Bianca Guaccero scappa), Presta irremovibile e il concorrente-bomba nascosto Continua a prendere forma la squadra di Milly Carlucci per la nuova edizione al via in autunno: la sorella della conduttrice svela un retroscena

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La nuova edizione di Ballando con le Stelle prende forma tra conferme, rifiuti eccellenti e nomi ancora avvolti dal mistero. Mentre Milly Carlucci svela progressivamente il cast del 2026, arriva l’annuncio del ritorno di Giovanni Pernice, accompagnato da un divertente siparietto con Bianca Guaccero. Intanto, sul fronte della giuria e del tesoretto, Lucio Presta avrebbe detto definitivamente no alla Rai, mentre resta ancora da scoprire un possibile nome ‘bomba’. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle 2026, Giovanni Pernice torna e Bianca Guaccero… scappa

Giovanni Pernice sarà ancora tra i professionisti di Ballando con le Stelle. A confermarlo è stato lo stesso ballerino con un video insieme a Bianca Guaccero, sua compagna e partner nell’edizione 2024. Nel filmato Pernice riceve al telefono da Milly Carlucci la conferma della sua presenza nel programma. Bianca accoglie la notizia con entusiasmo, ma pensa subito alle vacanze estive: se lo show parte a settembre, ci sarebbe ancora tempo per una partenza. Pernice, però, la riporta alla realtà: bisogna prepararsi alla nuova stagione. Bianca arriva persino a offrirsi di restare con lui, ma quando il ballerino le dà il via libera, non perde tempo e… conferma la vacanza. Dopo la vittoria del 2024 e il secondo posto ottenuto nel 2025 con Francesca Fialdini, Pernice punta dunque ancora una volta alla finale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lucio Presta irremovibile: il no a Milly Carlucci

Resta invece un punto interrogativo sul ruolo di custode del tesoretto, lasciato libero da Alberto Matano. Secondo le indiscrezioni, la Rai e Milly Carlucci avrebbero individuato in Lucio Presta un possibile sostituto, ma il noto manager avrebbe deciso di declinare l’offerta. Il rifiuto sarebbe arrivato anche dopo un nuovo tentativo della conduttrice a ridosso di Ferragosto. Presta, dunque, sarebbe rimasto irremovibile. Tra i nomi circolati per il ruolo ci sono Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, considerati però anche tra i potenziali concorrenti.

Il concorrente-bomba e la nuova giuria ancora top secret

Il mistero riguarda anche la nuova squadra di Ballando con le Stelle. Gabriella Carlucci ha raccontato che sulla composizione della giuria vige ancora il massimo riserbo e di aver suggerito personalmente un uomo ‘molto intelligente’ (e anche bello) senza però rivelarne l’identità. Un possibile concorrente o volto della nuova squadra resta quindi nascosto. Intanto, sul fronte televisivo, Gabriella esclude un futuro passaggio di Milly a Mediaset: per lei la sorella è un’istituzione Rai. La stessa Milly ha ribadito in passato la propria fedeltà professionale all’azienda, confermando di non voler apparire nei programmi del principale competitor.

Potrebbe interessarti anche