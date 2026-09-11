Ballando con le stelle: Nikita Perotti con Aurora Ramazzotti, Pernice danza con Noemi Bocchi. Le prime sei coppie (e la decisione su Paolo Belli) Milly Carlucci ha annunciato sui social le prime coppie dell’edizione 2026 dello show di Rai 1: Carlo Aloia per Manuela Moreno, tutti i nomi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La nuova stagione di Ballando con le Stelle prende forma. In vista dell’ormai vicino debutto della 21esima edizione (fissato per sabato 3 ottobre) su Rai 1, Milly Carlucci ha anticipato i nomi delle prime sei coppie che scenderanno in pista. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali del programma, mentre il resto del cast sarà comunicato nelle prossime ore. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle, le prime sei coppie annunciate da Milly Carlucci

Tra conferme, nuovi ingressi e nomi particolarmente attesi, il cast dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2026 comincia a delinearsi. Tra le novità più interessanti c’è sicuramente Aurora Ramazzotti, che sarà protagonista della competizione al fianco di Nikita Perotti, vincitore della precedente edizione del programma. Il ballerino professionista torna quindi in pista con un nuovo ruolo, questa volta accanto alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Le sei coppie rese note da Milly Carlucci sono:

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RAI, BALLANDO 2026: CHE FINE HAN FATTO LE STELLE?

Nikita Perotti e Aurora Ramazzotti

Carlo Aloia e Manuela Moreno

Giovanni Pernice e Noemi Bocchi

Giada Lini e Alessandro Matri

Valentina Fiorini e Massimo Ghini

Gioia Giovanatti e Andy Diaz

Particolare attenzione anche alla coppia formata da Carlo Aloia e Manuela Moreno: il ballerino, reduce da un infortunio, sarà comunque regolarmente al via della nuova edizione. Sul fronte internazionale spicca invece la presenza di Andy Diaz, campione di atletica, che affronterà la sfida del ballo insieme a Gioia Giovanatti, reduce da un importante tour mondiale. L’elenco, però, non è ancora completo: la conduttrice ha infatti annunciato che le altre coppie verranno svelate a breve.

Ballando con le Stelle 2026: concorrenti, cast e giudici

Il quadro generale della 21esima edizione è dunque ormai quasi definito. Oltre alle sei coppie già ufficializzate, tra i concorrenti figurano anche Anna Safroncik, Monica Guerritore, Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani, Riccardo Rossi ed Eugenio Finardi, pronti a mettersi alla prova in pista. Al fianco di Milly Carlucci, invece, resta ancora qualche punto interrogativo. Tra le indiscrezioni sul nuovo assetto del programma c’è quella relativa alla giuria: Barbara D’Urso sarebbe pronta a entrare nel gruppo dei giudici al posto di Selvaggia Lucarelli, mentre Alberto Matano potrebbe lasciare il suo attuale ruolo per prendere il posto di Fabio Canino. Restano da definire quindi altri tasselli, con diversi nomi circolati nelle ultime settimane, tra cui Francesca Fialdini, Simona Ventura e anche Massimo Giletti. Definita (finalmente) la situazione di Paolo Belli, il cui ritorno accanto a Milly Carlucci è stato confermato dopo l’incidente stradale aveva messo in dubbio la sua partecipazione al programma. La macchina di Rai 1 si prepara dunque a ripartire: l’appuntamento con la prima puntata della 21esima edizione di Ballando con le Stelle è fissato per il 3 ottobre e il conto alla rovescia è già iniziato.

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