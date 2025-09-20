Ballando Con Le Stelle 2025 si allunga, cambia il numero di puntate e spunta una novità incredibile sulla nuova edizione
La nuova edizione di Ballando Con Le Stelle debutta il 27 settembre 2025: 13 puntate, sorprese nel cast e una serata speciale in seconda serata. I dettagli.
Sabato 27 settembre inizierà, finalmente, la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, il celebre show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Anche in questa edizione il programma promette tantissime emozioni, sorprese inaspettate e una gara piena di volti noti, pronti a sfidarsi e a brillare sulla pista da ballo. Nelle scorse ore, l’azienda ha svelato alcune novità, una in particolare potrà fare solo che piacere ai fan del format: sarà l’edizione più lunga di sempre. Di seguito, tutti i dettagli.
Ballando Con Le Stelle: novità, numero puntate e perché sarà l’edizione più lunga di sempre
La nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza sabato 27 settembre su Rai 1, sarà la più lunga di sempre con 13 puntate. Lo show condotto da Milly Carlucci inizierà normalmente alle 20:35, ma eccezionalmente la terza puntata, sabato 11 ottobre, andrà in onda in seconda serata intorno alle 22:50 a causa della partita Italia-Estonia della Nazionale di calcio. Il cast promette novità e spettacolo, e i telespettatori dovranno attendere del tempo in più solo per questa puntata.
Ballando Con Le Stelle: perché Andrea Delogu non sarà in coppia con Pernice
Sempre nelle ultime ore, è emerso che Andrea Delogu, inizialmente abbinata a Giovanni Pernice, non farà coppia con lui. Secondo le indiscrezioni, né Andrea Delogu né Lorella Fialdini avrebbero richiesto cambi di coppia a Ballando Con Le Stelle, e neppure Milly Carlucci avrebbe preso la decisione personalmente: si tratterebbe di una scelta imposta dall’alto, alimentando curiosità e sospetti dietro le quinte. Andrea Delogu affronterà la nuova stagione in coppia con Nikita Perotti, mentre rimangono molte domande sulle dinamiche interne allo show.
Barbara D’Urso nel cast di Ballando Con Le Stelle 2025
Il cast della nuova edizione è ricco di nomi conosciuti. Ma c’è una grande novità: a quanto pare, c’è anche l’ingresso di Barbara D’Urso, ex conduttrice di Pomeriggio 5, come ballerina per la prima volta in Rai. Sull’argomento, Milly Carlucci ha dichiarato: "Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo. Non aveva nessun contratto e credo sia legittimo fare offerte a personaggi interessanti. Ed è una situazione diversa rispetto a quando Mediaset ha chiamato personaggi della Rai come ospiti nei propri programmi, in situazioni più complesse. Non vedo l’affronto: se la Rai non ha protestato quando alcuni suoi volti hanno fatto ospitate importanti per la concorrenza, qui non si capisce veramente quale sia la questione".
