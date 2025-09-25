Ballando con le stelle 2025, la vincitrice è già scritta: Barbara D'Urso, Fialdini o Colombari. Chi ha il titolo in pugno A pochi giorni dall’inizio dell’iconico show di Milly Carlucci, scopriamo chi è la concorrente favorita per la vittoria secondo le valutazioni degli esperti.

A soli due giorni dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, gli esperti bookmaker hanno già individuato la papabile vincitrice del programma. I concorrenti scenderanno in pista a partire da sabato 27 settembre e, come ogni anno, gli esperti non hanno certo perso tempo: ecco chi potrebbe sollevare la coppa alla fine del lungo percorso a Ballando.

Chi vince Ballando con le stelle 2025, Barbara D’Urso grande favorita: le quote dei bookmaker

Ebbene sì, Ballando con le stelle 2025 deve ancora iniziare ma gli esperti Sisal hanno già decretato il nome della concorrente favorita per la vittoria. Secondo i bookmaker potrebbe essere proprio Barbara D’Urso ad aggiudicarsi la vittoria con una quota a 2,50. La conduttrice ha già dimostrato di avere grandi doti durante la sua esperienza come ballerina per una notte e, conoscendo il suo temperamento forte e determinato, non potrà che mettere in campo tutta la sua grinta per trionfare anche in questa nuova avventura.

Non dimentichiamo, però, che quest’anno il cast di Ballando con le stelle è più forte e promettente che mai, e anche altri concorrenti potrebbero riservare notevoli sorprese. Dal punto di vista dei bookmaker, alle spalle di Barbara D’Urso troviamo la conduttrice e speaker Andrea Delogu e l’ex Miss Italia Martina Colombari, entrambe quotate 4,50. A seguire non è da sottovalutare nemmeno la conduttrice Rai Francesca Fialdini, quotata a 6,00, così come l’ex tennista Fabio Fognini, quotato a 7,50.

Tra gli uomini potrebbe regalare qualche sorpresa anche Paolo Belli, quotato 9,00, che per la prima volta parteciperà a Ballando in vesti di ballerino e non come inviato nella sala delle stelle. A seguire, Beppe Convertini, Filippo Magnini e Nancy Brilli vengono proposti a quota 12,00, mentre Marcella Bella e Rosa Chemical li ritroviamo quotati a 16,00. Per finire troviamo l’iconica Signora Coriandoli, quotata 25,00.

Ballando con le stelle, Patrizia Groppelli su Barbara D’Urso: "Ha fatto la scelta giusta"

In queste ultime ore, anche l’opinionista Patrizia Groppelli, che molte volte ha collaborato con Barbara D’Urso nei suoi programmi, si è espressa sulla partecipazione della conduttrice a Ballando con le stelle.

"Barbara adesso è in Rai e farà un’ottima trasmissione, avrà un gran successo e ne siamo felici. Forse quello era il momento che Barbara doveva leggermente chiudere il sipario per poi riprendere un palco ancora più importante. Se partecipare a uno show come concorrente significa fare un passo indietro? In realtà io dico che ricominciare da capo fa sempre bene. In questo lavoro, secondo me, la cosa fondamentale è avere umiltà. Quindi trovo abbia fatto una scelta giusta", ha detto la Groppelli durante l’ultima puntata di Casa Lollo.

