Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto gelido sul ‘caso’ Marcella Bella: “Quante stupidaggini” Il giudice dello show di Milly Carlucci ha risposto alla senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Campione, che aveva attaccato lui e Selvaggia Lucarelli

È bastata una sola puntata per accedere subito tutti i riflettori (e le polemiche) su Ballando con le Stelle. Il primo appuntamento stagionale dello show di Milly Carlucci che lo scorso sabato settembre ha aperto la 20esima edizione ha infatti fatto scoppiare il ‘caso’ Marcella Bella. La senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Campione ha infatti accusato i membri della giuria Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli di "frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale" nel commentare l’esibizione della cantante. La replica di Mariotto, però, non si è fatta attendere. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle 2025, il ‘caso’ Marcella Bella scoppiato dopo la prima puntata

Lo scorso sabato 27 settembre 2025 è ufficialmente iniziata la 20esima edizione di Ballando con le Stelle e nella prima puntata hanno brillato soprattutto le coppie formate da Nancy Brilli e Carlo Aloia (in testa alla graduatoria) e Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che si sono assicurati il bonus. Tra le esibizioni più discusse, però, c’è stata sicuramente quella di Marcella Bella che, in coppia con Chiquito, ha dato vita a un sensuale tango tra gli applausi del pubblico. La standing ovation, tuttavia, non ha stregato né Selvaggia Lucarelli ("Non è che se una donna di una certa età arriva viva a fine ballo bisogna applaudire per forza così") né Guillermo Mariotto, che ha scherzato sull’outfit audace della cantante: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Sei una delle più nude che io abbia visto esibirsi a Ballando".

I commenti dei giudici di Ballando con le Stelle non sono andati giù nell’ambiente politico, con la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Campione che ha bollato le parole di Mariotto e Lucarelli come "frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale". Anche la ‘forte, tosta e indipendente’ Marcella Bella ha alimentato la polemica, sfogandosi da Alberto Matano a La Vita in Diretta: "Non ero pronta alle volgarità. Ho trovato qualche commento che mi è dispiaciuto, e anche molto. Sono dispiaciuta perché hanno toccato le donne, la donna in generale, non solo me".

Guillermo Mariotto risponde alla senatrice di Fratelli d’Italia: le sue parole

La replica di Guillermo Mariotto – come anticipato – non si è fatta attendere. Il giudice di Ballando con le Stelle ha infatti liquidato l’accusa di FdI, criticando la disperata ricerca di visibilità di Susanna Campione: "Tutti vogliono agganciarsi al carro di Ballando per farsi belli" ha dichiarato lo stilista a FanPage, aggiungendo: "È sempre stato così". Il giudice dello show di Milly Carlucci si prepara dunque alla seconda puntata, consapevole che il ‘caso’ Marcella Bella è destinato a fare ancora discutere: "Da qui a sabato sai quante cose passano, quante stupidaggini si sentiranno, quante fake news".

