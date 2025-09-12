Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso sbotta: “Scelta difficile, tutti aspettano un mio errore”. Poi svela il suo futuro in Rai
L’ex conduttrice si è raccontata a poche settimane dalla prima puntata dello show di Milly Carlucci: “Pasquale La Rocca pazzo come me, non temo la giuria”
Il debutto in pista è sempre più vicino e i concorrenti di Ballando con le Stelle stanno per entrare in clima da gara. Sabato 27 settembre 2025 partirà ufficialmente la 20esima edizione dello show di Milly Carlucci in prima serata su Rai 1 e tra le ‘stelle’ più attese c’è sicuramente Barbara D’Urso, che tornerà in tv a più di due anni dal suo addio a Mediaset e Pomeriggio Cinque. La conduttrice si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera parlando delle sue sensazioni a poche settimane dall’esordio a Ballando. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e la pressione per il suo ritorno in tv
Mancano due settimane alla prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 e la curiosità raramente è stata così alta, dal momento che Milly Carlucci ha voluto fare le cose ‘in grande’ in occasione della 20esima edizione assemblando un cast di primo livello. Tra i concorrenti più attesi, ovviamente, c’è Barbara D’Urso, al suo ritorno dopo il lungo iato televisivo. "Sono stati due anni di sospensione, in tutti i sensi" ha raccontato l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque in un’intervista al Corriere della Sera, parlando delle sue sensazioni nel trovarsi per la prima volta nelle inedite vesti di concorrente: "Posso dire di essere la donna delle sfide (…) Questa, però, è molto diversa per me. Sembra paradossale ma è molto più difficile, più complicata, anche con me stessa. Dopo tanti anni in cui ero io a gestire le trasmissioni e quello che ci ruotava attorno, ora non sono più io a tenere le fila, ma vengo gestita. Questo è molto complicato per me".
Barbara D’Urso ha anche svelato di percepire un’enorme pressione intorno al suo ritorno nel mondo del piccolo schermo dopo il burrascoso addio a Mediaset (e il presunto ‘veto’ con tanto di contrasti politici interni alla Rai): "Accettare di partecipare a Ballando è stata una scelta psicologicamente difficile. Avverto una pressione fortissima. So che ci sono tante persone che mi amano ma ce ne sono altre che attendono un mio errore di qualunque tipo".
Il rapporto con Pasquale La Rocca, il cast e la giuria di Milly Carlucci
Al di là della pressione, Barbara D’Urso rientra indubbiamente tra i favoriti di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice farà infatti coppia con Pasquale La Rocca, il maestro che vanta tre podi (comprese due vittorie (secondo solo a Raimondo Todaro) su tre partecipazioni. "È straordinario, bravissimo, ma è anche pazzo come me. Cerco di seguirlo ma non sono capace. Di certo il mio incaponimento mi porterà a impegnarmi a capofitto e se devo imparare un passo, alla fine lo imparerò… sperando di non spezzarmi nel mentre" ha spiegato ‘Carmelita’ al Corriere, parlando anche del resto del cast e della giuria: "È un cast bellissimo, in cui ci sono tanti miei amici (…) La giuria fa il suo lavoro. Io sono concentrata nell’imparare a ballare, dopodiché ognuno farà la sua parte. Quello che accadrà lì non mi preoccupa, per ora".
