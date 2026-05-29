Ballando, caccia ai sostituti (di lusso) per Selvaggia Lucarelli: da Fagnani a D’Urso e Ventura, chi è in vantaggio Mentre la giurata del dance show sembra vicina a L'Isola dei Famosi, il toto-nomi sui papabili successori impazza. E a stupire è soprattutto Mariotto. Ecco perché.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Ballando con le Stelle si prepara a una delle stagioni più delicate della sua storia recente. L’addio, ormai probabile, di Selvaggia Lucarelli, ha aperto un cantiere permanente sulla giuria del dance show di Rai 1. E come se non bastasse pare che anche altri giudici siano con la valigia già pronta. Intanto, al centro del dibattito per la sostituzione spuntano i nomi di Francesca Fagnani, Barbara D’Urso e Simona Ventura. Vediamo qui sotto i particolari.

Ballando, le ipotesi forti per sostituire Selvaggia Lucarelli

L’ultimo rumor parlava di Francesca Fagnani, pronta a sedersi dietro il bancone al posto dell’uscente Selvaggia Lucarelli. La giornalista, però, ha spento subito gli entusiasmi: "Anche questa volta non è vero. Sono felice di quello che faccio e che continuerò a fare", ha spiegato, "continuerò a guardare il paso doble comodamente seduta sul divano di casa mia". Tradotto: Fagnani resta saldamente al timone dei suoi programmi su Rai 2. E almeno per ora non ha intenzione di cambiare campo.

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Molto più aperta appare invece la pista che porta a Barbara D’Urso. La conduttrice, reduce dall’esperienza da concorrente proprio a Ballando, ha acceso i radar degli esperti con un criptico "sarà un autunno meraviglioso" postato su X. Nessuna conferma, ma il messaggio è bastato per rilanciare l’ipotesi di un suo ritorno in grande stile sulla tv generalista. E l’idea di vederla passare dall’altra parte del bancone, diciamocelo, intriga parecchio.

Simona Ventura e il destino di Lucarelli

Altro nome fortissimo è quello di Simona Ventura, che a Ballando ha già lasciato il segno come concorrente e rappresenta la quintessenza della ‘mattatrice’ da prime time. La sua è una candidatura che in molti considerano naturale, anche per l’esperienza che vanta nei talent e la familiarità con il linguaggio dei giudizi e delle eliminazioni.

Attorno a questo trio ‘di lusso’, poi, ruotano altri profili. Nunzia De Girolamo, ad esempio. E Luisella Costamagna. Entrambi volti di punta Rai, che tornano ciclicamente nei retroscena senza che le voci trovino conferme solide. Più fantasiosi sono invece i nomi di Wanda Nara e Arisa, ex concorrenti amatissime dal pubblico, dotate di forte carisma e di un seguito trasversale (nel caso di Nara anche internazionale).

Infine, c’è la pista che porta a Giuseppe Cruciani: il giornalista e conduttore è stato indicato da alcuni come possibile giurato di rottura, ma il suo contratto in esclusiva con Mediaset, in fase di rinnovo, rappresenterebbe un ostacolo quasi insormontabile.

Sul futuro di Selvaggia, intanto, incombe l’ombra (molto concreta) dell’Isola dei Famosi. Dopo l’ipotetico no del Biscione a Belen Rodriguez, i rumors più insistenti la vedono al timone del reality. Lei, per ora, gioca di sponda. Senza però smentire davvero l’ipotesi addio a Ballando.

Il paradosso Mariotto (e il rebus giuria)

E mentre tutti guardano alla casella di Lucarelli, c’è un altro fronte che rischia di ridisegnare la giuria quasi da zero. L’account X "Cinguetterai" ha infatti anticipato uno scenario in cui a essere confermati con certezza sarebbero soltanto Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, mentre le altre tre sedie – quelle di Selvaggia, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni – sarebbero in bilico. Ed è qui che nasce il paradosso.

Fino allo scorso anno, proprio Mariotto sembrava il primo destinato al taglio. La sua fuga dallo studio in diretta, le polemiche sul comportamento giudicato eccessivo e qualche rumor su rapporti tesi con la produzione avevano fatto pensare a un addio quasi scontato. Oggi, invece, lo stilista è dato come l’unico giurato praticamente blindato insieme a Smith. Un ribaltone che racconta bene la strategia di Ballando: in un contesto di forte concorrenza e saturazione del format, meglio tenersi stretto chi garantisce imprevedibilità.

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