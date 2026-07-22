Ballando con le Stelle, Alessandro Cattelan fa il colpaccio: tradisce De Filippi per Milly Carlucci, ad un passo dal cast Alessandro Cattelan potrebbe scendere in pista a Ballando con le Stelle 2026 dopo l’esperienza ad Amici. Milly Carlucci punta su un nome sorprendente.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il cast di Ballando con le Stelle 2026 continua a prendere forma tra indiscrezioni e possibili colpi di scena. Il programma di Rai1 guidato da Milly Carlucci è ancora in fase di costruzione, ma i rumor sui nuovi protagonisti si fanno sempre più insistenti. Tra i nomi circolati nelle ultime ore spunta quello di Alessandro Cattelan, conduttore tra i più apprezzati della nuova generazione televisiva. Un’ipotesi che avrebbe del clamoroso, soprattutto dopo il suo recente avvicinamento al mondo di Maria De Filippi con la partecipazione ad Amici.

Alessandro Cattelan possibile concorrente di Ballando con le Stelle 2026

Secondo quanto riportato da Affaritaliani, Alessandro Cattelan sarebbe tra i profili valutati per entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il suo nome avrebbe attirato l’attenzione della produzione guidata da Milly Carlucci. Un eventuale ingresso nello show del sabato sera di Rai1 rappresenterebbe un passaggio curioso nella carriera del conduttore. Solo pochi mesi fa, infatti, Cattelan era stato coinvolto nel mondo di Amici di Maria De Filippi, partecipando al programma con il gioco Password. Una breve collaborazione che lo aveva avvicinato alla squadra della regina degli ascolti Mediaset.

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Da qui nasce anche il possibile "tradimento" televisivo: dopo essersi affacciato alla corte di Maria De Filippi, Cattelan potrebbe ora scegliere la pista da ballo di Milly Carlucci, pronta ad accoglierlo in una delle trasmissioni più longeve e amate della televisione italiana. Il conduttore, da sempre considerato uno dei volti più moderni del piccolo schermo, sarebbe quindi pronto a mettersi alla prova in una veste completamente diversa. Dopo anni trascorsi dietro al microfono e alla conduzione, questa volta dovrebbe affrontare coreografie, giudizi e sfide settimanali davanti alla giuria.

Ballando con le Stelle punta sui grandi nomi: tutti i rumor sul futuro del programma

L’eventuale presenza di Alessandro Cattelan si inserirebbe in un’edizione che promette diversi cambiamenti e nuovi ingressi. La squadra di Ballando con le Stelle sta infatti lavorando alla definizione del cast, sia per quanto riguarda i concorrenti sia per possibili novità nella giuria e nei ruoli storici del programma. Tra i nomi accostati allo show c’è anche quello di Alberto Matano, oggi protagonista come "custode del tesoretto" e commentatore a bordo pista. Il giornalista potrebbe valutare un passaggio alla giuria, anche se la sua permanenza nel programma non sarebbe ancora certa.

Nel frattempo circolano anche ipotesi alternative per il ruolo, tra cui quella di Lucio Presta, mentre tra i possibili nuovi ingressi nella giuria sarebbe emerso anche il nome dell’ex campione di tennis Adriano Panatta, una suggestione affascinante ma complessa da realizzare. Per Cattelan, invece, si tratterebbe di una nuova sfida dopo anni di esperienze diverse tra Sky, Rai e grandi eventi televisivi. Il conduttore, che in passato era stato indicato anche come possibile volto per il Festival di Sanremo prima della scelta di Amadeus, potrebbe così aggiungere un altro tassello alla sua carriera. Dopo il cambio di management e una fase di nuove scelte professionali, Cattelan potrebbe trovare proprio in Milly Carlucci una nuova occasione per mostrarsi al pubblico sotto una luce inedita. La trattativa, se confermata, sarebbe uno dei colpi più sorprendenti della prossima stagione televisiva.

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