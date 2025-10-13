Balene, la fiction di Rai 1 non convince pienamente: il gran finale con Pivetti e Signoris fa discutere e divide i fan Il finale ambizioso della fiction Rai lascia il pubblico sospeso tra delusione e curiosità, aprendo la strada a una possibile seconda stagione: cos'è successo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Ieri sera, domenica 12 ottobre 2025, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction Balene – Amiche Per Sempre, con Veronica Pivetti e Carla Signoris. Cosa possiamo dire? Non è stato il finale che in molti speravano o si aspettavano, anzi, stando ad alcune reazioni sui social, sembra proprio che abbia lasciato un scia di delusione tra pubblico e fan. Ma per quale motivo? Intanto, c’è chi pensa che il modo in cui si è conclusa la serie, apre alla possibilità di una nuova stagione. Vediamo cos’è successo.

Balene, come finisce la fiction con Pivetti e Signoris: spiegazione finale

Ebbene sì, proprio ieri sera su Rai 1 si è conclusa la fiction Balene – Amiche Per Sempre, tratta dal romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, che racconta una storia di amicizia femminile, rinascita e mistero. Il cast, con Veronica Pivetti e Carla Signoris nel ruolo delle protagoniste Evelina e Milla, aveva conquistato il pubblico, ma il finale ha lasciato molti spettatori delusi. Nell’ultimo episodio, Milla ed Evelina sembrano ritrovare un equilibrio: Milla cerca di salvare il pastificio di famiglia, la cui sorte è a rischio a causa della scelta di rinunciare alla vendita per gelosia, e ci riesce con una pasta biologica per bambini, le "Balenine", organizzando un’esposizione con Evelina (è lei a trovare l’idea giusta per la forma del prodotto da presentare).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alla fine, però, non tutto va come previsto: nessuna possibilità di avere uno stand a disposizione in fiera e l’unica alternativa è quella di presentare l’idea direttamente nell’hotel in cui alloggiano i compratori. Pochi interessati, nessun ordine per ‘Le Balenine’, finché Milla e il marito non scoprono che lì c’è anche un imprenditore cinese che potrebbe salvare pastificio e operai dal fallimento. Peccato che nel presentargli il piatto Milla faccia un errore clamoroso: infila le bacchette cinesi nella pasta in posizione verticale, gesto che per la loro popolazione non è di buon auspicio, perché è come augurargli di morire. Per fortuna, arriva la figlia Flaminia (Laura Adriani) a risolvere la situazione e a evitare di perdere l’impresa di famiglia, nonostante sia decisa – pare – a cambiare luogo di lavoro. A convincerla a prendere in mano la sua vita è stato Emanuele, figlio di Evelina, del quale si innamora man mano che le puntate si susseguono fino al lieto fine: i due si dicono di amarsi e l’amica di Flaminia – li aveva spinti proprio lei a frequentarsi – è già dimenticata ancora prima di un bacio molto passionale.

Per quanto riguarda le due protagoniste della storia, sul fronte sentimentale, Milla tenta di rinunciare a Cesare (Stefano Pesce) e recuperare il matrimonio con Walter (Paolo Sassanelli), perdonandogli il tradimento dopo che le ha detto di amarla ancora e di voler passare il resto della vita con lei: il suo grande gesto di non accettare l’offerta della sua ormai ex amante, quella di allontanare Milla dal pastificio per ottenere sei mesi in più per sistemare la situazione, in quanto vuole che la moglie non perda la felicità ritrovata quando si è imposta come Presidente dell’impresa, la fa letteralmente sciogliere.

Emanuele (Filippo Scicchitano) perdona la madre Evelina per aver iscritto la piccola figlia Zina al corso di danza a sua insaputa, nonostante fosse consapevole che lui non voleva facesse questo sport perché aveva paura che gli altri potessero prenderla in giro vedendola in tutù. Allo spettacolo della figlia, Emanuele si fa amare da tutti perché, quando la musica si blocca improvvisamente, è lui a cantare "Non sono una signora" a cappella per dare l’attacco alla figlia e permetterle di terminare la sua esibizione. E questo è uno dei momenti più emozionanti della prima stagione. Anche Flaminia risolve i suoi problemi con la madre Milla nel gran finale: finalmente il rapporto conflittuale svanisce in un abbraccio.

Per Evelina invece i drammi sono appena iniziati, ma se non altro pare aver chiuso definitivamente le questioni in sospeso con l’uomo che le fatto perdere 10 anni di passioni, amori e felicità. Il rapporto con Riccardo Villa però è ancora incerto a causa della gravidanza della ex fiamma di lui: ma il bambino è davvero suo o è tutta una manovra per tornare insieme a lui? Staremo a vedere. Nel frattempo, Riccardo si dice sicuro di ciò che prova per Evelina e pensa che insieme potrebbero superare ogni ostacolo, anche se lei è molto titubante e si limita ad abbracciarlo forte dopo aver sentito queste parole uscire dalla bocca dell’uomo di cui è innamorata.

Poi il colpo di scena finale di Balene, legato ad Adriana e che ha sorpreso i fan. La morte di Adriana, inizialmente svelata come un suicidio attraverso una lettera fatta arrivare dal cameriere del locale sul mare dove le tre amiche si recavano spesso insieme prima che le strade di Evelina e Milla si dividessero per 10 anni, viene ribaltata da un’ultima telefonata, aprendo la possibilità a una seconda stagione.

Le reazioni social sul finale della fiction Balene

Come vi abbiamo anticipato, i telespettatori sono rimasti piuttosto delusi da questo finale. Infatti, sui social, le reazioni sono state immediate: "Che delusione il ritorno di Milla con Walter", scrive un utente su X. Alcuni hanno definito il finale "Meh", mentre altri hanno confessato: "Non posso accettare questo finale". Altri ancora hanno criticato la scelta di lasciare aperta la possibilità di un seguito: "Balene era tutto molto bello fino al finale, poi l’hanno buttata in caciara per tenere aperta la possibilità di una seconda stagione". C’è chi usa l’ironia per consolarsi: "Dopo sto finale di Balene, devo riavermi con una cosa fatta bene. Vado a rivedermi Tony e Ziva subito". Il problema principale, secondo molti, non è la qualità delle interpretazioni ma l’aspetto emotivo: dopo aver seguito la liberazione di Milla, il suo ritorno con un marito traditore appare come un passo indietro, in contrasto con la crescita del personaggio.

Molti speravano in un epilogo più coerente con il percorso di autodeterminazione femminile. Tra il pubblico c’è divisione, ma anche interesse per un possibile seguito: "Mi ha deluso, ma voglio illudermi fino alla seconda stagione".

Balene – Amiche Per Sempre, la seconda stagione si farà?: Cosa sappiamo

In molti, quindi, si stanno già chiedendo: ci sarà la seconda stagione di Balene? Be’, non ci sono dichiarazioni ufficiali e, per ora, si parla solo di supposizione. E’ innegabile che la fiction ha ottenuto buoni ascolti e un ottimo riscontro dal pubblico. Tuttavia, una seconda stagione non non è nei piani: la serie è tratta da un racconto pubblicato da Giunti che ha un finale conclusivo. Le autrici Barbara Cappi e Grazia Giardiello, che hanno partecipato anche alla sceneggiatura, non hanno confermato nuovi sviluppi. Nonostante il successo della coppia Veronica Pivetti – Carla Signoris, la trama principale ha il suo finale, e questo rende incerta la possibilità di ulteriori episodi.

Potrebbe interessarti anche