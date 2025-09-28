Balene, anticipazioni seconda puntata: Evelina e Milla faccia a faccia con l’ex marito di Adriana
La seconda puntata di Balene – Amiche per sempre, in onda domenica 28 settembre su Rai1, promette nuovi colpi di scena, ecco cosa aspettarci
La seconda puntata di Balene – Amiche per sempre, in onda domenica 28 settembre su Rai1, promette nuovi colpi di scena: emergono liti, segreti e confessioni. Balene – Amiche per sempre è la nuova fiction di Rai1 che unisce giallo, ironia e sentimento. La serie, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris, racconta l’amicizia tra Evelina e Milla, due donne molto diverse che si ritrovano a indagare sulla misteriosa morte della loro cara amica Adriana. La storia non è solo un intreccio di misteri, ma anche un percorso di crescita personale. Dopo il buon esordio della prima puntata, la seconda si prepara a tenere incollati i telespettatori con nuove rivelazioni e tensioni. Scopriamole insieme.
In Balene, Evelina e Milla alla ricerca della verità
Nella puntata di domenica 28 settembre, Evelina è sempre più convinta che la morte di Adriana non sia stata affatto naturale. La donna decide di andare a fondo e, insieme a Milla, comincia a ricostruire le ultime ore di vita dell’amica. Le due scoprono così un dettaglio inquietante: Adriana aveva avuto una lite con il suo vicino di casa, Pancotti, noto per il suo carattere scontroso. Intanto, nella vita privata di Evelina si apre un nuovo capitolo: Riccardo, che ha mostrato interesse nei suoi confronti, la invita a un appuntamento romantico. Ma la donna, ancora scossa dagli eventi e in preda all’insicurezza, entra nel panico e chiama Milla per avere supporto. Parallelamente, entra in scena un altro elemento di tensione: il misterioso ritorno del computer di Adriana, da cui però è sparito il video che aveva fatto nascere i primi sospetti.
Milla, invece, deve fare i conti con problemi più concreti e dolorosi. Tornata a lavorare nel pastificio di famiglia, scopre che l’azienda è sommersa dai debiti e rischia seriamente di chiudere. Nemmeno l’aiuto dell’avvocato Cesare riesce a rassicurarla, soprattutto quando viene a sapere che l’uomo nasconde un segreto capace di compromettere definitivamente l’attività. Come se non bastasse, la vita sentimentale di Milla subisce un duro colpo: la trattativa con un potenziale acquirente salta quando lei, esasperata, scopre che il marito si è trasferito a vivere con l’amante.
Il segreto che minaccia il pastificio
Sul fronte delle indagini, invece, arriva un confronto diretto con Fosco, ex marito di Adriana, che sorprende le due donne mentre frugano nella casa dell’ex moglie. L’uomo finisce per entrambi avevano relazioni parallele da tempo, alimentando ancora di più i sospetti di Evelina.
Con la seconda puntata, Balene – Amiche per sempre intreccia sempre di più mistero e vita privata delle protagoniste, regalando momenti di suspense ma anche di leggerezza. Tra segreti, passioni inaspettate e amicizie messe alla prova, il giallo attorno alla morte di Adriana si infittisce, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.
