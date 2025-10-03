Bake Off Italia con Brenda Lodigiani e Iginio Massari è tutta un'altra cosa Il talent più dolce di Italia è ripartito sotto una nuova guida, ma alla giuria Iginio Massari fa sempre paura.

Dopo dodici edizioni sotto la guida rassicurante di Benedetta Parodi, il tendone di Bake Off si è aperto con un volto nuovo: Brenda Lodigiani. Attrice, comica, conduttrice, porta ironia e leggerezza in un format che da sempre vive sull’emozione. Il cuore del programma resta lo stesso: prove tecniche spietate, creatività senza limiti e sorprese capaci di mettere tutti sotto pressione.

La giuria è sempre composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia e a loro si unisce l’ospite che incute timore e rispetto, il Maestro Iginio Massari: basta il suo sguardo per far tremare i concorrenti nello spettacolare scenario di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. L’appuntamento con Bake Off è fissato ogni venerdì alle 21:30 su Real Time, ma chi vuole rivedere ogni dettaglio può recuperare le puntate su Discovery+.

