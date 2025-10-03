Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Bake Off Italia con Brenda Lodigiani e Iginio Massari è tutta un'altra cosa

Il talent più dolce di Italia è ripartito sotto una nuova guida, ma alla giuria Iginio Massari fa sempre paura.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo dodici edizioni sotto la guida rassicurante di Benedetta Parodi, il tendone di Bake Off si è aperto con un volto nuovo: Brenda Lodigiani. Attrice, comica, conduttrice, porta ironia e leggerezza in un format che da sempre vive sull’emozione. Il cuore del programma resta lo stesso: prove tecniche spietate, creatività senza limiti e sorprese capaci di mettere tutti sotto pressione.

La giuria è sempre composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia e a loro si unisce l’ospite che incute timore e rispetto, il Maestro Iginio Massari: basta il suo sguardo per far tremare i concorrenti nello spettacolare scenario di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. L’appuntamento con Bake Off è fissato ogni venerdì alle 21:30 su Real Time, ma chi vuole rivedere ogni dettaglio può recuperare le puntate su Discovery+.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per scoprire tutti i dettagli non vi resta che guardare il Video!

Potrebbe interessarti anche

Brenda Lodigiani

Bake off 2025, stasera si riparte col ribaltone Brenda Lodigiani: chi sono i giudici, concorrenti, novità

Grande attesa per il debutto della nuova stagione del talent per aspiranti pasticcer...
Benedetta Parodi - Brenda Lodigiani

Benedetta Parodi rimpiazzata da Brenda Lodigiani, terremoto a Bake Off Italia: cosa cambia e chi va via

La conduttrice lascerà il cooking show dopo 12 anni e passerà il testimone alla comi...
Stasera in tv (12 settembre), Vanessa Incontrada contro Gianluigi Nuzzi. Si intromette anche Zoro: che succede

Stasera in tv (12 settembre), Vanessa Incontrada contro Gianluigi Nuzzi. Si intromette anche Zoro: che succede

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 12 settembre 2025...
Stasera in tv 5 settembre cosa vedere

Stasera in tv (5 settembre): Sinner ‘notturno’, De Martino sparisce e Brenda Lodigiani va in onda a reti unificate

I programmi da vedere in tv stasera, venerdì 5 settembre 2025: dalla Nazionale in ca...
Stasera in tv (26 settembre), Alessia Marcuzzi spietata con le contraffazioni. Nuzzi prova a contrastare Gerry Scotti

Stasera in tv (26 settembre), Alessia Marcuzzi spietata con le contraffazioni. Nuzzi prova a contrastare Gerry Scotti

I programmi TV di stasera: Carlo Conti e la giuria vip inaugurano Tale e Quale, Quar...
Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo

Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo

Cosa vedere questa sera in televisione: Tale e Quale deve imporsi contro Nuzzi e Tra...
Stasera in tv (19 settembre), Gianluigi Nuzzi all'attacco di Antonella Clerici e del suo "revival": che succede

Stasera in tv (19 settembre), Gianluigi Nuzzi all'attacco di Antonella Clerici e del suo "revival": che succede

I programmi tv di stasera: Quarto Grado punta sulla cronaca e Rai 1 sulla nostalgia ...
Iginio Massari

Iginio Massari compie 83 anni e li festeggia in un modo incredibile: "Volevo sentirmi vivo"

Il più famoso pastry chef italiano e personaggio tv, si regala la possibilità di vol...
Tu Si Que Vales anticipazioni 27 settembre 2025

Tu si que Vales, battibecco Ferilli-De Filippi e a Luciana Littizzetto 'scatta' l'ormone: cosa succede stasera

Tutte le anticipazioni della prima puntata del talent show, al via stasera (27 sette...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

Antonio Ornano

Antonio Ornano
Claudia Cardinale

Claudia Cardinale
Donatella Mercoledisanto

Donatella Mercoledisanto
Giulia Soponariu

Giulia Soponariu

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963