Bake off 2025, stasera si riparte col ribaltone Brenda Lodigiani: chi sono i giudici, concorrenti, novità Grande attesa per il debutto della nuova stagione del talent per aspiranti pasticceri: tutte le novità

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Grande attesa questa sera, per l’avvio della nuova stagione di Bake Off Italia. La prima puntata del programma, che quest’anno presenta diverse novità, andrà in onda in simulcast su Tv8, La Nove, Real Time e altri canali del gruppo Discovery. Un dispiegamento di forze che si spiega con la grande attesa e curiosità che circonda questo debutto.

Bake Off Italia: Brenda Lodigiani al timone

La novità principale infatti è il cambio nel manico della conduzione, passata dalla storica padrona di casa, Benedetta Parodi, alla comica Brenda Lodigiani.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se la Parodi era una granitica certezza, e il suo volto è stato sin dal suo avvio, il volto dello show che mette in gara i talentuosi aspiranti pasticceri provenienti da tutta Italia, c’è veramente molta curiosità per capire come se la caverà la sua erede, tra lieviti e planetarie, torte in forno e cake design, anche perché la Lodigiani ha un background diverso, che sicuramente porterà un colore diverso anche alla trasmissione.

Ma chi sono gli aspiranti pasticceri che quest’anno si contenderanno la vittoria finale dello show, a colpi di torte, budini e altre leccornie?

Chi sono gli aspiranti pasticceri di Bake Off

Ai nastri di partenza, questa sera, si presenteranno in 16. La più giovane tra gli aspiranti pasticceri è Francesca, 19enne friulana, studentessa di relazioni internazionali, la senior del gruppo è invece Patrizia, nonna sprint, che ha 70 anni.

In mezzo ci sono: il romano Fabrizio che sogna di vincere Bake Off per aprire una fazenda in Spagna, il pugliese (fiorentino d’adozione) Angelo, Gennaro detto Gerry, militare in carriera piemontese, il romagnolo con la passione per il calcio Gianluca, il giovane ingegnere napoletano Janos. E ancora: Linda, romana, madre di famiglia e "donna in carriera"e la siciliana amante dei gatti Laura. Da Roma arriva anche Patrizia, 61enne che, dopo la perdita del marito, a Bake Off cerca un’occasione per ripartire con la sua vita. Poi c’è lo spagnolo innamorato dell’Italia Pelayo, la milanese Sonia, laureata in economia e giramondo, la napoletana Wanda che anni fa sognava una carriera nel mondo dello spettacolo, Marco, appassionato di montagna, Nadia, appassionata di maglia e uncinetto, oltre che di pasticceria, e Marzia studentessa toscana. Tutti agguerritissimi.

A giudicare le loro creazioni saranno gli inflessibili esperti, quattro tra i pasticceri più noti e famosi d’Italia e non solo: Iginio Massari, Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Appuntamento, a partire dalle 21.15 su Tv8, Nove e Real Time.

Potrebbe interessarti anche