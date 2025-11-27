Trova nel Magazine
Alessandro Tomei, addio al sassofonista di Claudio Baglioni: le cause della morte e l'ultimo saluto

Il cantautore ha salutato il sassofonista, nome di spicco della scena jazz italiana morto all’età di 53 anni: in carriera collaborò anche con Ornella Vanoni

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Claudio Baglioni
IPA

Il mondo della musica piange la scomparsa di Alessandro Tomei. Il maestro e sassofonista è morto all’età di 53 anni dopo una lunga malattia. In carriera Tomei ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, da Claudio Baglioni a Ornella Vanoni, calcando anche il palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

È morto Alessandro Tomei

Lutto nel mondo della musica, che oggi saluta Alessandro Tomei, scomparso all’età di 53 anni dopo una lunga malattia. Sassofonista, clarinettista e flautista di primissimo ordine, classe 1972, Tomei era un punto di riferimento nella scena jazz italiana e non solo. Diplomato in sassofono con il massimo dei voti presso il conservatorio di Frosinone, in carriera ha collaborato con altri grandissimi nomi come Tullio De Piscopo, Gegè Munari, Fabrizio Bosso e Maurizio Giammarco e Benny Golson, girando anche per i teatri del Bel Paese con le compagnie di Gigi Proietti, Gianluca Guidi, Christian De Sica e Giampiero Ingrassia. Di formazione prettamente jazzistica, il maestro originario del frusinate si era concesso anche più di qualche ‘incursione’ nel mondo della musica leggera e del pop, lavorando con Noemi, Mario Biondi, Giorgia, Loredana Bertè, Mango, Gino Paoli e coi maestri Ennio Morricone e Armando Trovajoli, prendendo parte anche al Festival di Sanremo. All’estero incise anche negli storici studi di Abbey Road a Londra. La collaborazione più duratura, però, fu indubbiamente quella con l’amico e collega Claudio Baglioni.

Il lutto e il saluto di Claudio Baglioni

Alessandro Tomei – come detto – ha lavorato per tanti anni al fianco di Claudio Baglioni. Il cantautore, in lutto, ha ovviamente voluto salutare il suo maestro e sassofonista anche sui social condividendo il suo dolore per la scomparsa di un membro storico della sua band. "Buon viaggio Alessandro. Quanto ci mancheranno il canto sublime del tuo strumento e il tuo bel sorriso" ha scritto Baglioni su X. Per il cantante si tratta del terzo lutto in due anni: lo scorso gennaio fu segnato dalla scomparsa del suo storico manager Massimiliano Savaiano, mentre nel 2024 dovette dare l’addio al collaboratore Franco Novaro.

Programmi

