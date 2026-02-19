Oltre il Super Bowl, Bad Bunny si unisce a Edward Norton e Javier Bardem: è protagonista di un film che omaggia la sua terra Bad Bunny sarà il protagonista di Porto Rico, un film di Residente, celebre rapper portoricano, e segnerà il debutto di entrambi gli artisti: trama e cast

Dopo il Grammy vinto per l’Album dell’anno e l’esibizione, virale in tutto il mondo, al Super Bowl tenutosi una settimana fa, Bad Bunny si prepara anche ad esordire come protagonista in un film.

Bad Bunny protagonista di Porto Rico insieme a un cast eccezionale

Sarà la star di Porto Rico, film che segna anche l’esordio alla regia del rapper Residente, nome d’arte di Renè Pérez Joglar, già vincitore di 34 Grammy. Il film è una vera e propria dedica, piena d’amore, alla sua città natale, Porto Rico appunto, e vede nel cast non solo il collega Bad Bunny ma anche altri nomi di alto calibro, come Viggo Mortensen, Edward Norton e Javier Bardem. Il regista e produttore pluripremiato Alejandro G. Iñárritu è il produttore esecutivo del progetto.

Di cosa parlerà il film Porto Rico?

Come riportato dal portale Deadline, nel 2023 Residente e lo sceneggiatore premio Oscar Alexander Dinelaris hanno co-scritto la sceneggiatura, che all’epoca fu descritta come un dramma storico basato sulla vita del rivoluzionario portoricano José Maldonado Román, noto come Águila Blanca (Aquila Bianca), ambientato sull’isola alla fine del XIX secolo. Maldonado Román lottò contro il colonialismo guidando una banda di ex detenuti per rivendicare Porto Rico mentre cercava di affermare la propria identità nazionale.

Ad oggi, non è chiaro se il film seguirà questa sceneggiatura o se verranno apportati dei cambiamenti. Le uniche notizie in merito alla trama arrivano da un comunicato stampa che annuncia che il film "fonde la portata storica con un approccio viscerale e lirico e una narrazione avvincente ispirata a eventi reali". Residente ha inoltre sottolineato quanto la vera storia della sua città, Porto Rico, abbia sempre esercitato un grande interesse per lui e di come abbia desiderato analizzarne le controversie. "Questo film è una riaffermazione di chi siamo, raccontata con l’intensità e l’onestà che la nostra storia merita", ha spoilerato ancora il rapper.

L’omaggio di Bad Bunny

È dunque l’inizio di una nuova avventura per Bad Bunny, che arriva dal grandissimo successo ottenuto durante il Super Bowl, durante il quale ha proprio omaggiato Porto Rico, dove è nato nel 1994. Ogni aspetto della sua performance era infatti intimamente intrecciato con i tessuti, il cibo e lo spirito festivo del popolo Boricua.

