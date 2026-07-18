Bad Bunny conquista Milano: l’omaggio a Volare di Modugno, i vip nella casita e il messaggio per i fan: "siamo una sola famiglia" Un concerto che è andato oltre la musica, trasformando l’Ippodromo La Maura in una grande celebrazione della cultura portoricana e del senso di appartenenza.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Ottantamila persone, bandiere di Porto Rico che sventolano tra la folla, una scenografia monumentale e un artista capace di trasformare uno spettacolo in un’esperienza collettiva. Il primo dei due concerti milanesi di Bad Bunny all’Ippodromo Snai La Maura ha confermato perché il cantante portoricano sia oggi una delle figure più influenti della musica mondiale. Lo show del "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" non è stato soltanto una sequenza di successi, ma un vero viaggio nella cultura e nelle radici dell’artista. Ad accogliere il pubblico sono stati i Chuwi, band portoricana scelta per aprire la serata. Poco dopo le 20, Bad Bunny è apparso sul palco principale tra l’entusiasmo generale, iniziando il concerto con LA MuDANZA, brano simbolo della sua identità artistica e personale. Fin dai primi minuti è apparso evidente il filo conduttore dell’intera esibizione: raccontare Porto Rico e condividere quel patrimonio culturale con il pubblico italiano.

Bad Bunny e il messaggio di unità al pubblico

Uno dei momenti più significativi della serata è arrivato quando Bad Bunny ha preso la parola davanti agli spettatori. L’artista ha ricordato il suo precedente passaggio in Italia, avvenuto nel 2019, sottolineando quanto fosse cambiata la dimensione del suo successo. Ma è stata soprattutto una frase a conquistare il pubblico: "Grazie per avermi riportato qui con la mia cultura, la mia bandiera e con la mia musica. Per questa notte, siamo tutti portoricani". Più avanti nel concerto il cantante ha ribadito il concetto di comunità e condivisione, dichiarando: "Questo show è semplice: per oggi siamo una sola famiglia. Ci godiamo le cose semplici della vita, come cantare, ballare, saltare, ridere, sudare".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’omaggio all’Italia con Nel blu, dipinto di blu di Modugno

Tra le sorprese più apprezzate della serata c’è stato il tributo alla musica italiana. Accompagnato dai musicisti di Los Pleneros de la Cresta, Bad Bunny ha infatti inserito nello show un omaggio a Domenico Modugno sulle note di Nel blu, dipinto di blu. Un momento accolto con entusiasmo dagli spettatori, che hanno cantato il celebre ritornello di Volare creando uno dei passaggi più emozionanti dell’intero concerto. Il tributo ha rappresentato un ponte simbolico tra la cultura portoricana e quella italiana.

La Casita e il cuore dello spettacolo

Nella parte centrale dello show l’artista si è trasferito nella celebre Casita, la caratteristica casa colorata collocata al centro dell’Ippodromo. Qui il concerto ha assunto i toni di una festa privata diventata pubblica, con amici, creator, influencer. C’erano anche il produttore Finesse, l’influencer Naomi De Crescenzo, Margherita Breda, ex compagna di Rondo Da Sosa, e l’influencer Ludovica Pepe. Accanto a loro hanno preso parte alla festa anche alcuni fan selezionati direttamente tra il pubblico da Jeremy Villanueva, collaboratore storico di Bad Bunny e responsabile della scelta degli invitati speciali che, tappa dopo tappa, possono vivere l’esperienza esclusiva della Casita. La struttura, ispirata alle tipiche abitazioni portoricane, rappresenta uno degli elementi simbolici più importanti del tour e richiama il legame dell’artista con la propria terra d’origine.

L’appello del cantante durante il concerto

Nel finale Bad Bunny ha voluto lasciare anche un messaggio personale. Invitando il pubblico a vivere il presente, ha affermato: "Non possiamo cambiare il passato. Nessuno sa che accadrà domani. Quello che possiamo fare è godersi l’adesso". Poi l’appello più intenso: "Amatevi per come siete". Dopo oltre due ore di musica, il concerto si è concluso tra fuochi d’artificio, giochi di luce e l’enorme scritta "perreo", simbolo di libertà, inclusività e celebrazione della propria identità.

La scaletta della prima data a Milano

• LA MuDANZA

• Callaíta

• PIToRRO DE COCO

• WELTiTA

• TURiSTA

• BAILE INoLVIDABLE

• NUEVAYoL

• VeLDÁ

• Titì me preguntó

• Neverita

• Si veo a tu mamá

• VOY A LLeVARTE PA PR

• Me porto bonito

• No me conoce (Remix)

• Bichiyal

• Yo perreo sola

• Efecto

• Safaera

• Diles

• MÓNACO

• Solìa

• CAFé CON RON

• Ojitos lindos

• La canción

• KLOuFRENS

• Moscow Mule

• DÁKITI

• Yonaguni

• El apagón

• DtMF

• EoO Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche