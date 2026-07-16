Bad Bunny pronto a ‘invadere’ Milano: la doppia data e il record (storico) per l’artista portoricano. E spunta il ‘trucco’ per accedere alla Casita La superstar portoricana sarà in concerto il 17 e 18 luglio 2026 all'Ippodromo SNAI La Maura. E porterà con sé anche l'iconico allestimento per vip e fan iper-selezionati.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

Bad Bunny è pronto a fare impazzire Milano, dove si esibirà venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026 presso l’Ippodromo SNAI La Maura. Due serate iconiche, già sold-out in poche ore, in cui la superstar portoricana farà ballare e cantare un totale di 157.000 persone. Al centro dello show i pezzi più noti dell’artista, ma anche l’ormai celebre ‘Casita’, allestimento di una tipica casa di Porto Rico che permetterà a vip e gente comune di far festa insieme al cantante. E a questo proposito, non mancano online i consigli di esperti su come fare a farsi selezionare per entrare nello spazio più esclusivo (e magico) delle due serate. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Bad Bunny, l’attesa per il doppio show (sold-out) a Milano

Vincitore di 6 Grammy Awards, innumerevoli dischi di platino, e protagonista di uno show memorabile all’ultimo Super Bowl, Bad Bunny è pronto a sbarcare in Italia. L’icona mondiale della musica latina sarà infatti all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano venerdì 17 e sabato 18 luglio, per due concerti evento che hanno già venduto in meno di 4 ore 157.000 biglietti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’artista di origini portoricane arriverà così in terra italica per presentare il suo nuovo album dei record, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", capace di totalizzare 19,2 miliardi di stream a livello globale. E lo spettacolo, come si può evincere dalle precedenti tappe del tour, promette di essere un’esplosione di energia e colori senza eguali. La scaletta includerà pezzi iconici come "DtMF", "NUEVAYoL", "BAILE INoLVIDABLE", "VOY A LLeVARTE PA PR", "EoO" e "CAFé CON RON". E gli orari dei due show saranno i seguenti:

14:30 – Ingresso anticipato

15:00 – Apertura porte

19:00 – Chuwi (gruppo di apertura)

20:00 – BAD BUNNY.

Che cos’è la Casita di Bad Bunny e come fare ad accedere

Tra gli spazi più iconici, come ormai è tradizione negli show di Bad Bunny, ci sarà anche la Casita portoricana dell’artista. Si tratta in sostanza della riproduzione fedele di un’abitazione tradizionale, ricca di colori e vita, di Porto Rico. Una creazione talmente ben fatta che il proprietario dell’originale, a quanto si dice, avrebbe chiesto un risarcimento milionario per violazione dell’immagine e della privacy.

Ad ogni modo, la Casita farà la sua comparsa anche all’Ippodromo La Maura di Milano, e pare che sarà collocata dalla parte opposta rispetto al palco principale, in fondo al settore Posto Unico. Lì si posizioneranno poco prima del concerto frotte di vip e anche fan comuni scelti appositamente dal team del cantante. Perché durante il concerto Bad Bunny si esibirà anche in quello spazio, dando modo a diversi appassionati di ballare insieme a lui e apparire nelle immagini che lo riprendono. Recentemente, tra l’altro, si erano sollevate polemiche a proposito dei criteri di selezione dei partecipanti. Dato che sembrava esserci uno sbilanciamento in favore dei più famosi, che rischiava di trasformare la Casita in una sorta di zona vip esclusivissima.

Ma a quanto pare lo staff del cantate si sarebbe messo all’opera, per rendere finalmente più eterogenea la rappresentanza. Quindi ci sarà la possibilità di essere selezionati, e a questo proposito fior di creator suggeriscono online come fare a rendersi appetibili ai selezionatori. Si parla di puntare su look appariscenti, estivi, e anche estrosi. Con dettagli molto particolari negli abiti e negli accessori. Ma soprattutto conteranno l’energia e l’atteggiamento festoso, che potrebbero garantire a pochi eletti il pass per questo spazio iconico pronto a sbarcare a Milano. Vedremo chi riuscirà nell’impresa, a parte i prevedibili vip del caso. Ad ogni modo, quella del 17 e 18 luglio 2026 sarà una festa musicale davvero senza precedenti. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche