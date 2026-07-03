Le Backrooms sono davvero infinite: il film torna al cinema in versione estesa "Everything Must Go" La pellicola diretta da Kane Parsons, successo clamoroso al botteghino, sta per tornare al cinema in una edizione estesa con oltre 20 minuti di scene in più

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

I Wonder Pictures Italia

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Lo abbiamo imparato col film di Kane Parsons e, ancora prima, con i corti su YouTube che hanno reso popolare la creepypasta: le Backrooms sono davvero infinite, e tornano in Italia al cinema con una speciale versione estesa, chiamata "Everything Must Go Edition". La nuova run cinematografica del film con Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve vanterà circa 20 minuti in più rispetto al cut uscito il 27 maggio scorso. L’esperienza horror del film prodotto da A24 sarà ulteriormente arricchita, magari andando a colmare qualche lacuna lasciata dalla versione originale. Backrooms: Everything Must Go Edition esce al cinema in Italia il 3 luglio 2026.

Backrooms torna al cinema in versione estesa, la Everything Must Go Edition

A24 rilancia ufficialmente in contemporanea con gli Stati Uniti Backrooms, film horror diretto da Kane Parsons e basato sulla serie di cortometraggi creati dallo stesso regista attorno al 2020 su YouTube. In concomitanza con l’America, il 3 luglio, in occasione della festa dell’Indipendenza, il film torna in sala in circa 200 cinema nel nostro Paese, portando con sé in dote una scena aggiuntiva della durata di ben 16 minuti. Distribuita da I Wonder Pictures, la nuova versione Backrooms: Everything must go edition porterà gli spettatori ad immergersi ancora più profondamente nell’universo creato da Kane Parsons, ampliando il racconto originale visto in sala qualche settimana fa: si tratta ovviamente di un’occasione unica, e da non perdere, sia per chi ha già visto la versione originale del film uscita a maggio, sia per chi si avvicina per la prima volta a questo nuovo fenomeno horror, che è diventato il film A24 di maggior successo di sempre superando Marty Supreme.

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Non è chiaro cosa riguarderà nello specifico questa scena inedita e, soprattutto, quanto Backrooms: Everything Must Go Edition rimarrà in sala.

Una terrificante CreepyPasta

Apparse online per la prima volta nel 2019 su un forum, le Backrooms sono diventate in fretta uno dei miti più famosi e affascinanti di Internet. Si tratta di una dimensione liminale fatta di corridoi infiniti, stanze vuote e spazi apparentemente familiari ma profondamente inquietanti, che ha dato origine a milioni di contenuti, videogiochi, teorie e racconti condivisi dalla community globale.

Kane Parsons ha contribuito direttamente alla crescita del fenomeno grazie a una serie di video in stile found footage divenuti virali (il primo conta circa 90 milioni di visualizzazioni). Grazie al lavoro per A24 è divenuto il più giovane autore ad aver diretto un film dello studio indipendente, trasformando le Backrooms in un fenomeno globale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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