Le Backrooms sono davvero infinite: il film torna al cinema in versione estesa "Everything Must Go"
La pellicola diretta da Kane Parsons, successo clamoroso al botteghino, sta per tornare al cinema in una edizione estesa con oltre 20 minuti di scene in più
Lo abbiamo imparato col film di Kane Parsons e, ancora prima, con i corti su YouTube che hanno reso popolare la creepypasta: le Backrooms sono davvero infinite, e tornano in Italia al cinema con una speciale versione estesa, chiamata "Everything Must Go Edition". La nuova run cinematografica del film con Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve vanterà circa 20 minuti in più rispetto al cut uscito il 27 maggio scorso. L’esperienza horror del film prodotto da A24 sarà ulteriormente arricchita, magari andando a colmare qualche lacuna lasciata dalla versione originale. Backrooms: Everything Must Go Edition esce al cinema in Italia il 3 luglio 2026.
Backrooms torna al cinema in versione estesa, la Everything Must Go Edition
A24 rilancia ufficialmente in contemporanea con gli Stati Uniti Backrooms, film horror diretto da Kane Parsons e basato sulla serie di cortometraggi creati dallo stesso regista attorno al 2020 su YouTube. In concomitanza con l’America, il 3 luglio, in occasione della festa dell’Indipendenza, il film torna in sala in circa 200 cinema nel nostro Paese, portando con sé in dote una scena aggiuntiva della durata di ben 16 minuti. Distribuita da I Wonder Pictures, la nuova versione Backrooms: Everything must go edition porterà gli spettatori ad immergersi ancora più profondamente nell’universo creato da Kane Parsons, ampliando il racconto originale visto in sala qualche settimana fa: si tratta ovviamente di un’occasione unica, e da non perdere, sia per chi ha già visto la versione originale del film uscita a maggio, sia per chi si avvicina per la prima volta a questo nuovo fenomeno horror, che è diventato il film A24 di maggior successo di sempre superando Marty Supreme.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Non è chiaro cosa riguarderà nello specifico questa scena inedita e, soprattutto, quanto Backrooms: Everything Must Go Edition rimarrà in sala.
Una terrificante CreepyPasta
Apparse online per la prima volta nel 2019 su un forum, le Backrooms sono diventate in fretta uno dei miti più famosi e affascinanti di Internet. Si tratta di una dimensione liminale fatta di corridoi infiniti, stanze vuote e spazi apparentemente familiari ma profondamente inquietanti, che ha dato origine a milioni di contenuti, videogiochi, teorie e racconti condivisi dalla community globale.
Kane Parsons ha contribuito direttamente alla crescita del fenomeno grazie a una serie di video in stile found footage divenuti virali (il primo conta circa 90 milioni di visualizzazioni). Grazie al lavoro per A24 è divenuto il più giovane autore ad aver diretto un film dello studio indipendente, trasformando le Backrooms in un fenomeno globale.
Potrebbe interessarti anche
Backrooms non è finito: arriva la versione inedita che allunga l'incubo di 15 minuti
L'horror di Kane Parsons torna nelle sale Usa con un'edizione estesa e 15 minuti ine...
Backrooms 2, Kane Parsons al lavoro sul sequel del film horror campione d'incassi: è lui il regista più giovane a sfondare quota 100 milioni
Il desiderio di espandere l'universo narrativo delle Backrooms c'era già, ma il succ...
Backrooms, l'horror di Kane Parsons lascia il web per inquietare i cinema. Recensione
Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve danno vita a una delle creepypasta più famose di i...
Backrooms, la spiegazione del finale per uscire indenni dal labirinto della mente
L'horror di Kane Parsons, che sta sbancando al botteghino, si chiude con più domande...
Backrooms non molla la vetta, ma Michael fa la mossa a sorpresa e ruba la scena al fenomeno del momento: il box office di ieri 2 giugno 2026
La Festa della Repubblica risveglia il box office: l'inquietante horror di A24 regge...
Dopo 13 anni Scary Movie registra ancora numeri da capogiro, Backrooms cala ma detiene il primato: il box office di ieri 7 giugno 2026
Il celebre franchise torna e fa il boom al botteghino: Anna Faris e i fratelli Wayan...
Lino Guanciale e Andrea Delogu ci provano al cinema: innamorarsi non è mai stato così (tanto) rischioso. Il box office di ieri 31 maggio 2026
Lino Guanciale e Andrea Delogu debuttano insieme sul grande schermo nel weekend che ...
Toy Story 5 travolge i cinema, debutto da sogno per giocattoli in rivolta contro gli schermi: il box office di ieri 21 giugno 2026
Toy Story 5 conquista le sale italiane, tra grandi e piccini, e trascina il box offi...