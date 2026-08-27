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Backrooms, l’incubo che fa gelare il sangue arriva anche a casa vostra: quando e dove vedere il film dei record

Il film di Kane Parsons, diventato il maggior successo di sempre di A24, si prepara a conquistare il pubblico anche in streaming. Ecco il giorno da segnare.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Dopo aver conquistato il botteghino oltre ogni previsione, Backrooms si prepara a entrare in una nuova fase della sua corsa, quella dello streaming. Il film scritto e diretto dall’esordiente Kane Parsons, nato dalla celebre saga online creata dallo stesso regista, ha trasformato un fenomeno del web in un vero caso cinematografico, arrivando a incassare 396,5 milioni di dollari nel mondo. Un risultato sorprendente per una pellicola che ha trovato nel pubblico un interesse ben superiore alle aspettative. Proseguite la lettura per scoprire quando e dove vederlo comodamente seduti sul divano di casa vostra.

Backrooms, il film fenomeno arriva in streaming su HBO Max: il giorno da ricordare

Dopo aver conquistato il pubblico al cinema con un incasso record di 396,5 milioni di dollari, Backrooms si prepara a continuare la sua corsa lontano dalle sale. Il film di Kane Parsons, nato dalla sua popolare saga online, arriverà su HBO Max il 25 settembre, mentre l’edizione home-video sarà disponibile dal 16 settembre. Il successo è stato particolarmente significativo per A24: la pellicola ha stabilito il miglior debutto nella storia della società e ha poi superato Marty Supreme diventando il suo maggiore incasso di sempre.

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Al centro della storia c’è un uomo che, dopo essere entrato in una misteriosa realtà adiacente al proprio negozio, si ritrova in un labirinto senza fine dove spazio e tempo assumono caratteristiche inquietanti. Nel cast figurano Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett e Lukita Maxwell. Il progetto nasce dalla web-serie di Parsons pubblicata su YouTube ed è stato sviluppato per il cinema con una sceneggiatura di Will Soodik.

Backrooms, la storia nel dettaglio

Clark è un architetto in crisi e pieno di ansia che, dopo la fine della sua relazione, vive nel negozio di arredamento in cui lavora. Durante la sua permanenza nel seminterrato scopre un passaggio nascosto che conduce a un interminabile labirinto di stanze assurde e inquietanti. Quando racconta la scoperta alla sua psicanalista Mary, lei non gli crede, costringendolo ad affrontare da solo quel misterioso luogo, che sembra essere tutt’altro che deserto. La scoperta richiama il mito delle Backrooms, nato nel 2019 su internet a partire da una semplice fotografia reinterpretata come l’ingresso a una dimensione parallela.

Nel 2022 il giovane filmmaker Kane Parsons trasforma questa leggenda in una serie di cortometraggi found footage su YouTube, ottenendo rapidamente grande successo grazie a un’estetica ispirata alle vecchie videocassette. Il progetto attira l’attenzione di A24 e viene trasformato in un lungometraggio, nel quale Parsons amplia il linguaggio della webserie collaborando con una troupe cinematografica professionale.

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