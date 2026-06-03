Backrooms 2, Kane Parsons al lavoro sul sequel del film horror campione d'incassi: è lui il regista più giovane a sfondare quota 100 milioni Il desiderio di espandere l'universo narrativo delle Backrooms c'era già, ma il successo al botteghino ha accelerato le discussioni

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Backrooms di Kane Parsons sta letteralmente volando al botteghino e si è issato in testa a quello italiano. Il film targato A24 è un vero e proprio fenomeno globale, e i numeri al botteghino negli Stati Uniti sono ottimi. Si prevede infatti che riuscirà a tenere testa anche ai titoli in arrivo questa settimana, da Scary Movie a Masters of the Universe. L’entusiasmo per la pellicola, nata da una creepypasta del web resa famosa dallo stesso Parsons, ha inevitabilmente spinto i produttori ad intavolare il discorso su un eventuale Backrooms 2, sequel già nelle intenzioni del suo creatore. Ovviamente il progetto è ancora in fase estremamente embrionale, ma a quanto appreso da Deadline si farà senza troppi dubbi.

Backrooms 2: il sequel si farà. Cosa sappiamo

Il sequel di Backrooms, progetto targato A24 e Kane Parsons, regista classe 2005 e che è anche l’autore della web serie virale da cui è tratto il film ora al cinema, si farà. Stando a quanto raccolto da Deadline, la casa di produzione indipendente ha dato il via libera per iniziare i lavori, che sono chiaramente in fase del tutto preliminare. Parsons sarebbe inoltre in cerca di uno sceneggiatore per il sequel del film sci-fi con forti sfumature horror. La sceneggiatura del primo film è stata curata da Parsons in collaborazione con Will Soodik, e non è detto che l’autore sarà ancora nel team di produzione del nuovo film.

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Le fonti, poi, confermano che al momento non ci sono ipotesi sulla finestra di uscita di Backrooms 2. Il film potrebbe anche avere protagonisti diversi da quelli che abbiamo conosciuto nel primo capitolo. Il primo Backrooms ha come personaggi principali Clark, un venditore di mobili interpretato da Chiwetel Ejiofor, e Mary Klyne, la sua analista, che ha il volto di Renate Reinsve.

Entrambi finiscono per esplorare le backrooms e, dal momento che la natura delle stesse è particolarmente misteriosa, potrebbero ricomparire nella trama. Oppure no.

Botteghini dominati dall’opera prima di Kane Parsons

A nemmeno 22 anni, Kane Parsons è il regista più giovane di A24 a superare quota 100 milioni dollari a pochi giorni dal debutto (il film è fuori dal 27 maggio). Un’opera prima che ha attirato, anche grazie alla fama raccolta sul web, frotte e frotte di spettatori, anche molto giovani. Il 90% è infatti under 35, un dato che conferma pure la recente rinascita del genere horror, trainato anche da Obsession di Curry Backer, arrivato in sala sempre nel mese di maggio.

In fase di promozione di Backrooms, Kane Parsons si era augurato che da questo primo lavoro potesse nascere una saga, un’espansione della storia che avrebbe condotto ad altri film, così come è successo per la web serie che conta ventiquattro episodi su YouTube più diversi altri footage. La particolare storia raccontata, infatti, si presta a a numerose possibili aperture e i realizzatori hanno lavorato abilmente nel primo capitolo per puntare al massimo sull’ambiguità di una trama che lascia molte domande ancora senza risposta. Non resta quindi che attendere e vedere dove andrà a parare Kane Parsons con Backrooms 2.

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