Back to Hogwarts 2026: Venezia celebra Harry Potter con un evento speciale per il 25° anniversario della Pietra Filosofale Il primo settembre torna l’appuntamento dedicato ai fan della saga: tra il 25° anniversario del primo film, eventi speciali e l’attesa serie HBO Original.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Ogni anno, il primo settembre, milioni di fan di Harry Potter si ritrovano idealmente sul binario 9 e 3/4 per celebrare il Back to Hogwarts, la giornata che segna il ritorno degli studenti alla Scuola di Magia e Stregoneria più famosa del mondo. Anche nel 2026 la ricorrenza sarà un appuntamento imperdibile per la community internazionale, grazie a una serie di iniziative dedicate alla saga. L’occasione sarà ancora più speciale perché coinciderà con il 25° anniversario dell’arrivo al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale. A rendere l’anno ancora più magico sarà anche il debutto dell’attesissima serie HBO Original dedicata al primo libro della saga, prevista per Natale 2026.

Back to Hogwarts 2026: il 25° anniversario di Harry Potter e la Pietra Filosofale

Il Back to Hogwarts è ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati della saga creata da J.K. Rowling, un momento in cui la comunità mondiale di Harry Potter celebra il viaggio verso Hogwarts e il legame ancora fortissimo con i personaggi che hanno accompagnato intere generazioni. L’edizione del 2026 avrà però un significato particolare: saranno infatti 25 anni dall’uscita nelle sale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il film diretto da Chris Columbus che nel 2001 ha portato per la prima volta sul grande schermo Harry, Ron, Hermione e il mondo della magia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le celebrazioni coinvolgeranno numerosi Paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Cina, Australia e Giappone, con eventi, esperienze immersive e iniziative pensate per permettere ai fan di tutto il mondo di condividere ancora una volta la propria passione per il Wizarding World. Il 2026 sarà inoltre l’anno del ritorno della magia in una nuova veste grazie alla serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale, che arriverà in esclusiva su HBO Max durante il periodo natalizio. Il progetto promette di offrire un racconto più approfondito della storia originale, esplorando con maggiore dettaglio personaggi e ambientazioni già amatissimi dal pubblico.

Harry Potter torna al cinema e arriva a Venezia con il Back to Hogwarts italiano

Anche l’Italia prenderà parte ai festeggiamenti per il 25° anniversario. Quest’anno il Back to Hogwarts sarà celebrato a Venezia con un evento speciale su invito, pensato come momento conclusivo delle celebrazioni dedicate al primo film della saga. Gli ospiti potranno vivere un’esperienza immersiva tra ambientazioni ispirate all’universo di Harry Potter, elementi iconici e una speciale proiezione di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Un’occasione per rivivere le emozioni del primo viaggio verso Hogwarts e sentirsi, almeno per un giorno, parte del mondo della magia.

Le celebrazioni arriveranno anche nelle sale cinematografiche italiane. Dal 26 agosto al 2 settembre, infatti, il primo capitolo della saga tornerà sul grande schermo per permettere ai fan di ogni età di riscoprire l’inizio dell’avventura di Harry Potter in versione cinematografica. I biglietti sono già disponibili online, offrendo così agli spettatori la possibilità di celebrare il compleanno del film proprio nel periodo del Back to Hogwarts. La magia continuerà anche sulle piattaforme streaming: tutti gli otto film della saga saranno disponibili su HBO Max, mentre l’attesa serie televisiva rappresenterà il nuovo grande capitolo del franchise. Per i fan sarà quindi un 2026 all’insegna dei ricordi, delle nuove storie e della possibilità di tornare ancora una volta tra le mura di Hogwarts. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Guida TV

Le cinque giornate Rai Movie 03:05

Potrebbe interessarti anche