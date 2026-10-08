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Baby Reindeer, Netflix in guai seri: la causa di Fiona Harvey riparte. La cifra da capogiro richiesta come risarcimento

La Corte d’Appello respinge il ricorso della piattaforma streaming: la causa da 170 milioni di dollari di Fiona Harvey, legata alla serie, può ora proseguire.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Si riapre uno dei casi più delicati legati al successo di Baby Reindeer. La battaglia legale tra Fiona Harvey e Netflix, in stallo per mesi, torna infatti al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo è la decisione della Corte d’Appello statunitense di non entrare nel merito del ricorso presentato dalla piattaforma. Una decisione, questa, che rischia di avere conseguenze pesanti per il colosso dello streaming, chiamato nuovamente a confrontarsi con le accuse mosse dalla donna che sostiene di essere stata rappresentata in modo diffamatorio nella serie ispirata alle vicende di Richard Gadd. Di seguito, tutti i dettagli.

Baby Reindeer, la battaglia legale tra Fiona Harvey e Netflix

Dopo oltre un anno di stallo, si torna a parlare della causa intentata da Fiona Harvey contro Netflix, con una richiesta di risarcimento da 170 milioni di dollari. Harvey sostiene di essere stata rappresentata in modo falso in Baby Reindeer, dove il personaggio di Martha, interpretato da Jessica Gunning, è stato associato alla sua persona. La serie, presentata come una "storia vera", l’avrebbe descritta come una stalker condannata a cinque anni di carcere, circostanza che Harvey nega, arrivando a definire la produzione "la più grande menzogna nella storia della televisione". Nel settembre 2024 il giudice R. Gary Klausner aveva autorizzato la prosecuzione della causa, contestando anche il modo in cui Netflix aveva presentato la vicenda e sottolineando l’assenza di adeguate verifiche.

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Il nuovo ostacolo per Netflix

Il tentativo di Netflix di bloccare il procedimento ha però incontrato un nuovo ostacolo: la Corte d’Appello del Nono Circuito ha dichiarato di non avere giurisdizione sul ricorso, senza entrare nel merito delle argomentazioni della piattaforma. Netflix dovrà ora decidere se ritirare volontariamente l’appello o spiegare perché dovrebbe essere mantenuto. Come riportato da Deadline, l’avvocato di Harvey, Richard Roth, ha accusato Netflix di cercare ripetutamente di evitare il processo: "Netflix sta facendo di tutto per evitare un processo. Prima ha presentato un’istanza al tribunale distrettuale federale, che ha perso. Poi ha fatto appello contro tale decisione, ma l’appello è stato respinto. Nonostante i suoi sforzi, ci sarà un processo in cui le sue malefatte saranno al centro dell’attenzione davanti a una giuria."

Secondo il legale, dopo i precedenti tentativi falliti, il caso dovrebbe quindi arrivare davanti a una giuria. Netflix ha scelto di non commentare la decisione.

Baby Reindeer, la trama della serie Netflix

Baby Reindeer, ideata e interpretata e ispirata alle esperienze reali di Richard Gadd. Racconta la storia di Donny, un aspirante comico che si ritrova vittima dell’ossessione di Martha, una donna conosciuta in un pub. Lo stalking sconvolge la sua vita e lo costringe ad affrontare traumi e difficoltà del passato.

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