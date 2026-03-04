Luca Argentero e Cristina Marino di nuovo insieme sul set: "Così ci siamo innamorati", la serie Tv e la svolta nella coppia In Avvocato Ligas, la serie Tv in arrivo su Sky, Luca Argentero torna a lavorare con la moglie sei anni dopo il colpo di fulmine scoccato nel film Vacanze ai Caraibi.

Dal 6 marzo Sky porta sullo schermo ‘Avvocato Ligas’, primo legal drama Sky Original italiano in sei episodi. Al centro della trama, un protagonista lontano dagli eroi lineari che vanno per la maggior sul piccolo schermo: brillante, carismatico, ma anche cinico e autodistruttivo. A interpretarlo è Luca Argentero, che dopo il successo medico di Doc – Nelle tue mani cambia completamente registro.

Il debutto della serie Tv arriva in un momento intenso per l’attore ex Grande Fratello: è appena uscito su Netflix con la serie Tv Motorvalley, mentre la quarta stagione di Doc, inizialmente attesa per marzo, è stata rinviata al prossimo autunno dalla Rai.

Avvocato Ligas, la serie con Luca Argentero su Sky: trama, cast e quante puntate sono

L’avvocato Lorenzo Ligas è una star del Tribunale di Milano: geniale in aula, elegante nei modi, ma profondamente irregolare nella vita privata. Uno scandalo lo estromette dallo studio in cui ha sempre lavorato, costringendolo a ricostruirsi partendo dai casi più scomodi, difendendo chi è già stato condannato dall’opinione pubblica.

Tratta dal romanzo "Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti" di Gianluca Ferraris (uscito in libreria ieri, 3 marzo), la serie intreccia cronaca e finzione, affrontando temi morali complessi senza semplificazioni. La scrittura porta la firma, tra gli altri, di Federico Baccomo, ex avvocato, che ha proiettato nella narrazione la sua esperienza diretta del mondo legale.

Nel cast figurano Barbara Chichiarelli (il pubblico ministero Annamaria Pastori), Marina Occhionero (la praticante Marta Carati), Gaia Messerklinger (l’ex moglie Patrizia Roncella) e Flavio Furno (Paolo Scarpelli, collega e amico). Milano è presenza costante e silenziosa nell’arco narrativo di tutta la serie: elegante e ambigua, la città riflette le contraddizioni del protagonista. Avvogato Ligas è destinata a diventare una produzione simbolo di Sky, che ha già annunciato di essere al lavoro sulle stagioni 2 e 3.

Questo il calendario di messa in onda della serie su Sky:

Prima puntata: venerdì 6 marzo 2026;

venerdì 6 marzo 2026; Seconda puntata: venerdì 13 marzo 2026;

venerdì 13 marzo 2026; Terza puntata: venerdì 20 marzo 2026;

venerdì 20 marzo 2026; Quarta puntata: venerdì 27 marzo;

venerdì 27 marzo; Quinta puntata: venerdì 3 aprile;

venerdì 3 aprile; Sesta puntata: venerdì 10 aprile.

Luca Argentero va oltre Doc – Nelle tue mani: il ruolo più atteso

Per Luca Argentero, Ligas rappresenta una rottura consapevole nella sua carriera d’attore. "Il personaggio di Lorenzo Ligas è tutto quello che ho sempre sognato di essere e non ho mai avuto il coraggio di essere. Una parte di me vorrebbe avere alcune sue caratteristiche, ma la mia torinesità, il mio understatement genetico, me lo impediscono. Forse è per questo che mi sta così simpatico", ha raccontato alla presentazione milanese. Quanto alle ispirazioni, nessun modello reale: "Non mi sono ispirato a qualcuno della realtà ma ho sempre avuto in mente ‘Better Call Saul‘, che racconta di un avvocato disastrato che perde tutto e deve ricostruirsi pezzo per pezzo".

Il cambio di tono rispetto alle sue principali lavorazioni da attore – Doc su tutte – è netto: "Dopo tanti anni passati a interpretare un po’ la figurina dell’eroe positivo a tutti i costi, è divertente confrontarsi con le zone d’ombra, con i difetti, con le debolezze invece che coi punti di forza". E ancora: "Non perché sentissi l’esigenza di scrollarmi di dosso il camice, ma per la volontà di avere un registro diverso, un modo diverso di esprimermi".

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino sul set

A rendere il progetto ancora più speciale è la presenza nel cast di Cristina Marino, sua moglie nella vita reale. Per la coppia non è la prima esperienza professionale condivisa: proprio su un set, infatti, è nata la loro relazione. "Io e Cristina ci siamo conosciuti e innamorati su un set", ricorda l’attore, ripensando agli inizi della loro storia.

Oggi sono genitori di due figli e l’equilibrio tra lavoro e famiglia è cambiato: "Nel frattempo, in questi ultimi sei anni, sono nati i nostri due figli. E come spesso accade, soprattutto in Italia, è la mamma a sacrificarsi un po’ di più. Sono felice che stia pian piano tornando a fare il lavoro che faceva quando l’ho conosciuta". E aggiunge, ipotizzando la moglie di nuovo in piena attività nella sua carriera d’attrice:

"Non sarei assolutamente geloso, anzi sarei molto felice che riguadagnasse terreno, soprattutto in termini di tempo. Abbiamo due figli piccoli, qualcuno deve esserci, e mi piacerebbe potermi permettere di stare a casa al posto suo".

Cristina Marino, cosa fa la moglie di Argentero oggi

Cristina Marino e Luca Argentero si sono conosciuti nel 2015 durante le riprese del film Vacanze ai Caraibi, girato in parte a Santo Domingo. È stato proprio su quel set che è scattata la scintilla tra i due, dando inizio a una relazione che oggi li vede sposati e genitori di due figli.

Oltre alla recitazione, Cristina Marino ha sviluppato una carriera parallela nel mondo del fitness e del benessere, diventando imprenditrice con un progetto dedicato allo stile di vita sano e attivo e guadagnandosi una solida presenza sui social come punto di riferimento per allenamento, maternità e self-care.

Prima del ritorno sul set con Avvocato Ligas, l’attrice ha lavorato a diversi progetti cinematografici e televisivi. Tra i più recenti ci sono il film Oi vita mia, diretto da Pio e Amedeo, in cui interpreta Francesca, e la partecipazione alla serie Tv Màkari con Claudio Gioé. Questi ruoli hanno rappresentato il suo rientro davanti alla macchina da presa dopo una pausa dedicata prevalentemente alla famiglia, prima di tornare a recitare accanto al marito in Avvocato Ligas.

