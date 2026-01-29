Luca Argentero sempre più travolgente: è un avvocato spregiudicato grazie a Sky e Now TV Dopo il successo di Doc, è in arrivo una serie legal drama che conquisterà tutti gli spettatori grazie al talento indiscusso di Luca Argentero: ecco i dettagli.

Manca ormai pochissimo al debutto di una delle serie tv più attese del 2026. Parliamo di Avvocato Ligas, un legal drama di Sky Original elegante, intenso e profondamente moderno, con l’attore Luca Argentero al centro dell’azione in un ruolo completamente nuovo. Ciò che vedremo sarà una serie in sei episodi, tratta dal romanzo "Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti" di Gianluca Ferraris, che senza alcun dubbio non potrà che conquistare tutti gli spettatori: scopriamo il nuovo trailer, trama, cast, quando esce e dove vederla.

Avvocato Ligas, la trama e il nuovo trailer della serie con Luca Argentero

Al centro di questa nuova imperdibile serie tv c’è Lorenzo Ligas, un avvocato penalista milanese dal talento indiscusso, affascinante e sorprendentemente spregiudicato. Un uomo che incarna perfettamente il conflitto tra genialità e autodistruzione: acclamato nei corridoi del Tribunale di Milano, Ligas è anche cinico, imprevedibile e allergico alle regole. Ma quando il suo comportamento sopra le righe lo porta ad essere licenziato dallo studio legale dove ha costruito la sua fama, l’avvocato inizia un difficile percorso di riscatto che fa da filo conduttore per tutta la serie. Costretto a ripartire da zero, Lorenzo accetta casi apparentemente impossibili insieme alla giovane e idealista praticante Marta Carati, affrontando cause disperate e battaglie personali che mettono in discussione la sua etica e il suo rapporto con la giustizia.

Ecco il nuovo trailer della serie tv con Luca Argentero:

Luca Argentero, il cast e la data d’uscita della nuova serie Sky e Now

Accanto a Luca Argentero, nei panni del protagonista, troveremo anche l’attrice Marina Occhionero nel ruolo della determinata Marta, praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli nei panni del pubblico ministero Annamaria Pastori, una rivale temibile tanto in aula quanto sul piano personale. Nel cast compariranno anche gli attori Gaia Messerklinger e Flavio Furno, rispettivamente ex moglie e migliore amico di Ligas, oltre a una partecipazione di Cristina Marino in un ruolo ancora avvolto nel mistero.

La serie Avvocato Ligas debutterà in esclusiva su Sky Atlantic il 6 marzo 2026 con i primi due episodi, per poi proseguire con un episodio ogni venerdì fino al finale di stagione del 3 aprile. Dal venerdì successivo al debutto, la serie sarà disponibile anche in streaming in esclusiva su Now. Gli abbonati Sky da oltre tre anni potranno inoltre accedere agli episodi in anteprima grazie al programma Sky Extra. Quello che vedremo sarà un vero e proprio evento televisivo, dato che si tratterà del primo legal drama Sky Original italiano, un genere che il canale non aveva ancora esplorato in prima linea, a maggior ragione con un protagonista tanto carismatico e spregiudicato.

