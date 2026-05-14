Avvocato di difesa chiude i battenti con la quinta stagione: tutti gli annunci clamorosi di Netflix Non solo l'addio di Avvocato di difesa: Netflix ha lanciato una serie di annunci che riguardano rinnovi e cancellazioni di serie TV famosissime e nuovi film

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Il futuro di Netflix è costellato di grandi novità ma anche di qualche addio clamoroso. Nel corso degli Upfront della piattaforma streaming sono state infatti annunciate tantissime novità, destinate a far discutere nelle prossime settimane.

Da Bridgerton 5 a Avvocato di difesa: gli annunci di Netflix

Tra gli annunci che hanno fatto più rumore c’è senza dubbio quello riguardante Un weekend da bamboccioni 3. Dopo anni di rumor, Adam Sandler riunirà la sua storica banda (Kevin James, Chris Rock, David Spade e Rob Schneider) per un terzo capitolo prodotto da Happy Madison. Alla regia ci sarà Kyle Newacheck, reduce dal successo di Happy Gilmore 2.

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Per gli appassionati di serie ci sono poi tantissime date da ricordare, iniziando con quella di Bridgerton 5. Bisognerà attendere un anno per ritrovare l’amata famiglia, visto che la nuova stagione uscirà nel 2027 e si concentrerà su Francesca e Michaela.

Altro annuncio riguarda la serie Avvocato di difesa, con protagonista Manuel Garcia Rulfo, che sta ormai per concludersi. La quinta stagione del legal drama di Netflix, prodotto da A+E Studios e basato sui libri di Michael Connelly, attualmente in fase di riprese a Los Angeles, sarà l’ultima. Tra le novità c’è invece The Hawk, con Will Ferrell, che uscirà il 16 luglio 2026. Si tratta di una commedia ambientata nel mondo del golf dove il protagonista veste i panni di una leggenda decaduta in cerca di riscatto. Di seguito il primo esilarante trailer.

C’è grande attesa per la serie sequel di Tutti al college, che uscirà in autunno su Netflix. Nessun altro dettaglio è stato però rivelato durante la presentazione degli Upfronts.

Confermato Running Point 3 e annunciato East of Eden

Continuiamo con l’adattamento di Zoe Kazan del classico romanzo di John Steinbeck del 1952 , East of Eden (La valle dell’Eden), che arriverà su Netflix entro la fine dell’anno e avrà tra i protagonisti Florence Pugh. Di seguito potete vedere il teaser trailer ufficiale:

Dopo il grande successo delle miniserie Netflix Maid e Sirens, Molly Smith Metzler punta a replicare il successo con The Retrievals. La piattaforma di streaming ha dato il via libera alla nuova serie di Metzler, che ne è anche sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner, insieme al suo collaboratore nelle precedenti serie, lo sceneggiatore e produttore Colin McKenna di LuckyChap.

Ben Stiller, Nicholas Galitzine e Bella Maclean saranno i protagonisti del film Netflix A Matter of Time, diretto da Harry Bradbeer, regista di Enola Holmes. Infine Running Point segna un tiro da 3 punti. Netflix ha rinnovato la serie comica incentrata su una squadra di basket per una terza stagione. Come già accaduto per le prime due stagioni, le riprese continueranno a svolgersi a Los Angeles.

La grande sorpresa riguarda il mondo dell’animazione e della musica. Sfruttando il successo del film premio Oscar Demon Hunters, Netflix lancerà un tour mondiale dal vivo che unirà l’animazione all’energia del K-pop. È già aperta una lista d’attesa per i fan che vogliono accaparrarsi i biglietti.

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