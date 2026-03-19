Avvocato di Difesa 5, Mickey Haller torna su Netflix tra segreti di famiglia e un caso che sconvolgerà tutto: il libro ispiratore
La quinta stagione di Avvocato di Difesa si ispira al romanzo Resurrection Walk e porta nuovi misteri legali, segreti di famiglia e volti noti sullo schermo.
La quinta stagione di Avvocato di Difesa è alle porte e gli spettatori possono prepararsi ufficialmente a un ritorno ricco di tensione, drammi legali e colpi di scena emotivi. Dopo quattro stagioni che hanno conquistato il pubblico globale, la serie torna con dieci episodi tratti dal settimo libro della saga di Michael Connelly, Resurrection Walk. Questa stagione si concentra su casi complessi, dilemmi morali e legami familiari intricati, offrendo uno sguardo più profondo sulla vita di Mickey Haller e sulla sua capacità di affrontare sfide legali e personali.
Una stagione costruita sul caso Resurrection Walk
Al centro della trama c’è un habeas corpus: Mickey Haller si trova a dover ribaltare una condanna per omicidio risalente a sei anni prima. Ogni passo nella sua indagine rivela ostacoli, inganni e una rete di corruzione che mettono in pericolo non solo la giustizia, ma anche la sua stessa sicurezza.
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Il caso, tratto da Resurrection Walk, permette alla serie di esplorare confini morali ambigui, mostrando quanto il confine tra giusto e sbagliato possa essere sottile. Insomma, gli spettatori possono aspettarsi colpi di scena sorprendenti, momenti di suspense elevata e scelte difficili che costringeranno i protagonisti a confrontarsi con i propri limiti professionali e personali.
Nuovi ingressi e dinamiche familiari complesse in Avvocato di Difesa 5
Una delle principali novità della quinta stagione è l’ingresso stabile di Cobie Smulders nel cast principale. Il suo personaggio, Artemisia "Emi" Finch, è la sorella che Mickey non sapeva di avere, e porta con sé tensioni emotive e familiari inedite.
Emi chiede aiuto per difendere una donna ingiustamente condannata, introducendo un intreccio di drammi personali e legami familiari complicati. Altri membri della famiglia Finch, come Allison Finch (Patty Guggenheim) e Richard Finch (Corbin Bernsen), arricchiscono ulteriormente il quadro dei rapporti e dei conflitti. Non mancano, poi, i ritorni di volti già noti come Neve Campbell, Krista Warner, Angelica Maria e Gigi Zumbado, che assicurano continuità e familiarità per i fan della serie.
Un legal drama tra realismo e spettacolo
Creata da David E. Kelley e sviluppata da Ted Humphrey, la serie si è subito distante per il suo approccio realistico ai legal drama. La produzione della quinta stagione ha coinvolto oltre 4.300 persone tra cast e crew, decine di location a Los Angeles e collaborazioni con più di cinquanta fornitori locali, dimostrando una cura e una precisione maniacali.
Con Resurrection Walk come guida narrativa, la quinta stagione promette di essere un capitolo fondamentale nella vita di Mickey Haller, tra intrighi legali, tradimenti e segreti di famiglia.
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