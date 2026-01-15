Trova nel Magazine
Avvocato di Difesa 4, Mickey Haller sotto accusa nel trailer: il caso più pericoloso della sua vita in arrivo su Netflix

Su Netflix arriva la quarta stagione di Avvocato di Difesa - The Lincoln Lawyer: Mickey Haller dovrà difendersi dall’accusa più pericolosa della sua carriera.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ci siamo quasi! Manca poco meno di un mese e i fan potranno godersi la quarta stagione di Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer, la serie Netflix di successo che attira un pubblico sempre crescente. Nelle scorse ore, è stato rilasciato il trailer ufficiale e già dalla clip si capisce che, in questi episodi, dobbiamo aspettarci davvero di tutto. Il protagonista, Mickey Haller, sarà alle prese con il caso più complicato della sua vita, ma non vi sveliamo tutto ora. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Avvocato di Difesa 4, Mickey Haller finisce nei guai nel trailer della quarta stagione

Di recente, è stato condiviso online il trailer ufficiale di Avvocato di Difesa 4 – The Lincoln Lawyer, quarta stagione della serie Netflix. Mickey Haller, l’avvocato interpretato da Manuel Garcia-Rulfo, si presenta nella clip con parole minacciose: "Ogni omicidio è come un albero… io sono l’uomo con l’ascia". Arrestato dopo che nel bagagliaio della sua Lincoln viene trovato il corpo di un ex cliente, Haller dovrà difendere se stesso, affrontando il caso più difficile della sua carriera.

Quando esce, trama e cast della quarta stagione di Avvocato di Difesa 4

Ispirata al romanzo di Michael Connelly, La legge dell’innocenza, la quarta stagione segue Mickey Haller e la sua squadra mentre lottano per dimostrare la sua innocenza nell’omicidio di Sam Scales, un ex cliente noto per truffe e inganni. Per scagionarlo, dovranno districare gli ultimi inganni di Scales, confrontandosi con l’ufficio del procuratore distrettuale, l’FBI, i fantasmi del passato di Mickey e un sistema giudiziario che sembra già condannarlo. La vicenda si complica con l’arrivo del nuovo pubblico ministero, Dana Berg (Constance Zimmer), incaricata di guidare l’accusa e con un legame con Maggie McPherson (Neve Campbell), l’ex moglie di Haller. Berg si rivela un’avversaria formidabile, ma Maggie potrebbe diventare la carta vincente per salvare la reputazione di Mickey.

Per quanto riguarda il cast, tra i nuovi volti della stagione ci sono:

  • Sasha Alexander (Dawn Ruth, agente speciale dell’FBI)
  • Kyle Richards (Celeste Baker, facoltosa cliente che assume Lorna come avvocata divorzista)
  • Jason O’Mara (Jack Gilroy, nuovo compagno di Maggie)
  • Emmanuelle Chriqui (Jeanine Ferrigno, fidanzata di un gangster locale coinvolta in attività criminali)
  • Cobie Smulders (ruolo misterioso)

Ma adesso veniamo alla domanda più importante e che, di sicuro, vi starete ponendo in tanti: "Quando uscirà la serie su Netflix?" Adesso ve lo sveliamo. Avvocato di Difesa 4 – The Lincoln Lawyer arriverà in streaming sulla piattaforma il 5 febbraio 2026. Manca davvero pochissimo!

