Avetrana - Qui non è Hollywood, la serie che racconta il terribile omicidio di Sarah Scazzi A 15 anni dalla morte della ragazza, la miniserie di Disney+ ripercorre le tappe principali dell’ormai tristemente noto delitto di Avetrana.

Cade oggi il 15esimo anniversario della morte della piccola Sarah Scazzi, la quindicenne uccisa ad Avetrana nel 2010 per mano della cugina Sabrina Misseri, della zia Cosima Serrano e dello zio Michele Misseri. Un caso di cronaca nera così tristemente noto da dare vita nel 2024 a una miniserie dal titolo Avetrana – Qui non è Hollywood, un progetto televisivo che ripercorre il Delitto di Avetrana e ciò che è accaduto alla povera Sarah: scopriamo di più.

Delitto di Avetrana: cosa è successo a Sarah Scazzi

Il delitto di Sarah Scazzi, avvenuto il 26 agosto 2010 ad Avetrana, in Puglia, è uno dei casi di cronaca nera più noti e discussi in Italia: la quindicenne scomparve nel nulla dopo essere uscita di casa per raggiungere la cugina Sabrina Misseri. Per settimane si ipotizzò una fuga volontaria, finché l’8 ottobre lo zio Michele Misseri confessò l’omicidio, indicando il pozzo dove aveva occultato il corpo della giovane. In seguito, però, lo zio Michele ritrattò la sua versione e accusò la figlia Sabrina, coinvolgendo anche la moglie Cosima Serrano.

Dopo un lungo processo, nel 2017 la Cassazione confermò l’ergastolo per Sabrina e Cosima, ritenute colpevoli dell’uccisione e del sequestro della ragazza, mentre Michele venne condannato a 8 anni per soppressione di cadavere. Il caso ebbe un’enorme risonanza mediatica, con dirette televisive continue che trasformarono la tragedia in uno ‘spettacolo’, aprendo un dibattito nazionale sul rapporto tra giustizia, informazione e spettacolarizzazione della cronaca nera. Da qui la nascita della serie Avetrana – Qui non è Hollywood.

Avetrana – Qui non è Hollywood, tutto sulla serie in streaming

Avetrana – Qui non è Hollywood è una miniserie tratta dal saggio Sarah. La ragazza di Avetrana di Gazzanni e Piccinni. La serie, che racconta l’omicidio di Sarah Scazzi, è uscita in streaming in Italia il 30 ottobre 2024 scatenando subito molte discussioni e polemiche. Inizialmente intitolata Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie ha subito un blocco temporaneo legale a causa di un ricorso presentato dal sindaco di Avetrana, preoccupato di una possibile ‘diffamazione’ del territorio. Per rispetto della comunità si è successivamente optato per la rimozione del riferimento esplicito al nome della città, pubblicandola con il titolo Qui non è Hollywood. Nel marzo 2025, un giudice del Tribunale di Taranto ha poi revocato il divieto e il titolo originale è stato quindi ripristinato.

Composta da quattro episodi, della durata di un’ora circa ciascuno, ogni episodio della serie si focalizza sul punto di vista di uno dei protagonisti: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima. La serie punta infatti ad offrire una narrazione stratificata, drammatica e rispettosa, evitando il sensazionalismo e restituendo le sfaccettature psicologiche dei diversi protagonisti. Avetrana – Qui non è Hollywood è attualmente disponibile in streaming su Disney+.

