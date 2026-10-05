Avengers - Endgame è (di nuovo) il film più ricco della storia: (ri)superato Avatar di James Cameron L'ultima avventura corale dei Vendicatori torna al cinema è si riprende lo scettro in questa particolarissima rivalità

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Walt Disney Italia

CONDIVIDI

Avengers: Endgame è diventato ufficialmente il film di maggiore incasso al box office di sempre. Di nuovo. Superato ancora Avatar di James Cameron, che a sua volta era sopravanzato con una riproposizione in sala poco prima dell’uscita del secondo capitolo, La Via dell’Acqua. In questo caso Endgame, uscito originariamente nel 2019, è stato protagonista di una ridistribuzione con alcune scene extra per anticipare l’arrivo di Avengers: Doosmday, che si ricollegherà direttamente all’ultima avventura corale degli Eroi più Potenti della Terra. Per Avengers: Endgame il record al box office supera quindi quota 2,95 miliardi di dollari, contro i 2,923 di Avatar.

Avengers: Endgame è nuovamente la pellicola più ricca della storia

Un divario minimo, ma pur sempre un divario: Avengers – Endgame ha superato di nuovo Avatar in una continua lotta per la supremazia in cima alla montagna del box office. Una delle rivalità più peculiari degli ultimi anni, iniziata nel 2019, quando Endgame ha battuto il record che la favola sci-fi di Cameron deteneva da un decennio. Nel 2021, come detto, Avatar è tornato al cinema in occasione della preparazione all’uscita di Avatar: La via dell’acqua e, grazie ai nuovi biglietti venduti, ha riconquistato lo scettro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora la situazione si è nuovamente ribaltata. La riedizione di Endgame, sottotitolata Extra da noi, mentre Encore nel resto del mondo, ha aggiunto oltre 126 milioni di dollari al risultato complessivo del film, permettendogli di superare ancora una volta l’opera di James Cameron. La nuova versione della pellicola che aveva chiuso la Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe era stata annunciata con l’aggiunta di immagini inedite e una presentazione pensata per riportare il pubblico al cinema. Il risultato commerciale sembra confermare l’efficacia dell’operazione, con Endgame – Encore in grado di raccogliere 68 milioni di dollari a livello globale già nei primi giorni della nuova distribuzione.

Alla fine, comunque, vince Disney

La cosa più incredibile, o forse no, di tutta questa vicenda è che, alla fine, a vincere è comunque Disney. La Casa di Topolino, infatti, è proprietaria della Marvel Entertainment dal 31 dicembre 2009, quando la acquisì per circa 4 miliardi di dollari. Sempre Disney, il 20 marzo 2019, ha completato l’assorbimento di 20th Century Fox, casa di distribuzione proprio di Avatar e dei suoi seguiti, per oltre 70 miliardi di dollari.

In questo modo, sette dei dieci film con i maggiori incassi globali appartengono oggi al catalogo Disney o sono stati distribuiti da società controllate dal gruppo. Tra questi figurano, appunto, Avatar: La via dell’acqua, con circa 2,33 miliardi di dollari, Titanic, fermo a circa 2,26 miliardi, e Avengers: Infinity War, che ha superato i 2 miliardi. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche