Avengers: Doomsday, i peggiori buchi di trama di Endgame che andranno risolti e l'atteso trailer sugli X-Men Avengers: Endgame è senza dubbio uno dei picchi dei Marvel Cinematic Universe ma si è lasciato dietro buchi che il prossimo Doomsday dovrà per forza colmare

Avengers: Endgame ha rappresentato, per molti fan del Marvel Cinematic Universe, il picco massimo della saga, che da quel momento ha vissuto un inesorabile calando (intervallato da alcune perle isolate). Il prossimo Avengers: Doomsday si promette di eguagliarne l’epicità, ma sulle sue spalle grava un altro annoso problema, ovvero tentare di risolvere i buchi di trama lasciati aperti da Endgame. L’ultima avventura corale degli Avengers, grazie all’escamotage dei viaggi nel tempo, ha provato a tappare tutte le falle, ma alcune sono rimaste inevitabilmente aperte. Ecco quindi i 5 peggiori buchi di trama di Avengers: Endgame e che Doomsday, di cui è uscito oggi il terzo teaser trailer dedicato al ritorno degli storici X-Men, dovrà tentare di colmare.

Avengers: Doomsday: il terzo teaser trailer dedicato al ritorno degli storici X-Men

Dopo tanta attesa, il momento è finalmente arrivato! Di seguito potete vedere il nuovo trailer di Avengers: Doomsday:

I peggiori buchi di trama di Avengers: Endgame a cui Doomsday dovrà porre rimedio

Come ha fatto Steve a riportare il Tesseract intatto allo SHIELD?

Nel Tesseract era contenuta la Gemma dello Spazio e, per recuperarla, è stato necessario romperlo. Quando però Steve Rogers (Chris Evans) riporta la Gemma dello Spazio allo SHIELD nel 1970, l’agenzia trova il Tesseract intatto e non semplicemente la Gemma. Come ha fatto Cap a rimettere la Gemma dello Spazio nel Tesseract mentre la restituiva allo SHIELD? Per alcuni, si è semplicemente limitato a ridare la Gemma all’organizzazione governativa, invece del Tesseract intero. Per altri, si tratta di una domanda a cui darà risposta direttamente il Dottor Destino, da sempre interessato al Potere Cosmico e quindi profondo conoscitore delle Gemme e della loro storia.

L’estrema fortuna di Captain Marvel con Tony e Nebula

Alla fine di Avengers: Infinity War, Tony Stark (RDJ) e Nebula (Karen Gillan) sono gli unici sopravvissuti allo schiocco di Thanos (Josh Brolin). Impadronitisi della nave di Star Lord (Chris Pratt), rimasta senza carburante, priva di sistemi di comunicazione e con l’ossigeno in rapido calo, i due sono finiti a vagare alla deriva nello spazio, salvo essere soccorsi da Carol Denvers/Captain Marvel (Brie Larsson). Facendo un rapido calcolo, le possibilità che la supereroina si imbattesse per caso nella navicella sono meno di 1 uno 14 milioni. Praticamente infinitesimali. Un buco di trama notevole, ma che potrebbe trovare la propria spiegazione con i "Fari Cosmici", nominati di sfuggita in Eternals. Nella scena post-credit di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli scopriamo che essi emettono un segnale diretto allo spazio profondo. Destino potrebbe giungere su Terra-616 proprio guidato da uno di questi Fari, di cui è a conoscenza, spiegando anche quindi come mai Carol Denvers abbia trovato la navicella alla deriva.

L’insensato piano del Dottor Strange

Va ammesso: abbiamo tutti pensato che il piano di Dottor Strange per battere Thanos, ovvero consegnargli la Gemma del Tempo e lasciarlo (momentaneamente) vincere fosse del tutto folle. Lo Stregone in Avengers: infinity War afferma di aver visto 14.000.605 futuri possibili e che solo uno avrebbe portato alla vittoria. In Avengers: Endgame, Ant-Man (Paul Rudd) riesce a liberarsi dal Regno Quantico per una casualità, ovvero un topo che preme per pura fortuna i pulsanti giusti. Dobbiamo quindi credere che Strange si sia affidato a un elemento totalmente randomico di un roditore? O, forse, sapeva che il caos avrebbe generato la nascita di una figura chiave nel Multiverso come il Dottor Destino?. In soldoni, Strange accetta il piano perché sa che, prima o poi, arriverà qualcuno "destinato" (wink wink) a cambiare tutto.

Come mai la variante di Gamora è ancora viva?

Verso la fine di Avengers: Infinity War assistiamo al dolorosissimo momento in cui Thanos sacrifica Gamora (Zoe Saldana) per mettere le mani sulla Gemma dell’Anima, gettandola da una rupe su Vormir. Tuttavia, accanto al Thanos del 2014 compare una variante di Gamora. Quando Tony schiocca le dita in Endgame e tutto l’esercito di Thanos, lui compreso, viene ridotto in polvere, l’aliena rimane in vita e alla fine si unisce ai Guardiani della Galassia. Come mai? Da Loki apprendiamo che la TVA ha il compito di cancellare qualsiasi incongruenza all’interno di una linea temporale. Pertanto, avrebbero dovuto "eliminare" anche questa Gamora. Il Dottor Destino potrebbe spiegare questo errore affermando che si tratta del "glitch" che ha innescato il decadimento della linea temporale di Terra-616, permettendo al supercriminale di intrufolarsi in questa dimensione. Più facilmente, ma questa è una nostra supposizione, nell’MCU non era ancora stata introdotta la TVA (fatto avvenuto appunto con la prima stagione di Loki). Di conseguenza all’epoca nessuno si era preoccupato del fatto che questa Gamora fosse a tutti gli effetti una variante.

La confusa cronologia di Steve Rogers

Ritorniamo a bomba su Captain America per l’ultimo buco di trama relativo ad Avengers: Endgame di cui parleremo oggi. Scegliendo di rimanere con Peggy Carter (Hayley Atwell), Steve Rogers ha inevitabilmente creato una nuova linea temporale. Nel finale, poco dopo averlo visto scomparire con la macchina del tempo, un anziano Steve "appare" su una panchina, pronto a passare il testimone e lo scudo di Captain America a Sam Wilson (Anthony Mackie). Ciò che non riusciamo a spiegarci, tuttavia, è come mai si trova lì e non nella linea temporale alternativa che ha creato.

