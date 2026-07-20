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Avengers: Doomsday, il nuovo trailer è una bomba e conferma la presenza di moltissimi supereroi (anche chi non vi aspettereste)

Il primo trailer ufficiale del nuovo film corale della Marvel setta chiaramente il tono della pellicola e alza l'hype oltre i livelli di guardia

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Avengers: Doomsday, il nuovo trailer è una bomba e conferma la presenza di moltissimi supereroi (anche chi non vi aspettereste)
Walt Disney Italia

L’attesa per Avengers: Doomsday è spasmodica e i fan di tutto il mondo stanno letteralmente contando i minuti per poter rivedere al cinema molti dei loro eroi preferiti. Un appuntamento che i Marvel Studios non possono assolutamente sbagliare, se vogliono riportare in auge i cinecomic, un genere che da anni ormai vive una fase inevitabile di stanca, cominciata non a caso da dopo Endgame, per molti il picco del franchise filmico della Casa delle Idee. Con Spider-Man: Brand New Day a ormai pochi giorni di distanza, nelle ultime ore è stato rilasciato un nuovo pazzesco trailer di Avengers: Doomsday, di quelli che fanno venire l’acquolina in bocca anche ai fan più disillusi. E che conferma la presenza nel film di molti supereroi di cui si era solo vociferata la partecipazione. Ve lo lasciamo linkato in calce a questo articolo.

Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday – La terribile minaccia del Dottor Destino

"Qualcosa sta arrivando. Qualcosa che forse non saremo in grado di fermare". Con queste parole si apre il pazzesco primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, dopo i teaser rilasciati negli scorsi mesi e dedicati ai singoli eroi. Circa 2 minuti e mezzo in cui ci viene dato uno scorcio di quello che sarà il nuovo film corale della Marvel. "Prima che questo giorno sia finito, dovremo fare i conti con una decisione impensabile". Il tono è chiaramente quello della minaccia imminente. Thor è il narratore del trailer: mentre scorrono immagini dedicate ai grandi protagonisti del film, ovvero i Fantastici Quattro, gli X-Men e i nuovi (e vecchi) Avengers, il Dio del Tuono racconta di come lui e altri eroi abbiano affrontato numerosi nemici in battaglia e che molti siano morti affrontando minacce che lo spaventano molto meno di quella che si para ora innanzi ai più grandi eroi della Terra. Il riferimento è ovviamente al Dottor Destino, che possiamo ammirare in tutta la sua metallica e verde gloria mentre ferma senza nessuna fatica un colpo di Stormbreaker.

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Non solo gli X-Men, ma anche il Gambit di Channing Tatum e un nuovo sguardo al ritorno di Steve Rogers

La parata di supereroi di questo trailer è semplicemente clamorosa. Oltre ai già citati Fantastici 4 e Thunderbolts, che sapevamo ovviamente far parte del cast, la nuova clip ce ne mostra molti altri. Ci ripropone il professor Charles Xavier di Patrick Stewart, il Magneto di Ian McKellen e il Ciclope di James Marsden, ma ci mostra anche la Mystica di Rebecca Romijn che assume temporaneamente le sembianze di Yelena Belova/Vedova Nera (Florence Pugh).

Ma c’è spazio anche per il ritorno di Loki (Tom Hiddleston), con tanto di tesserino della TVA in vista, di Shang-Chi (Simu Liu) e dell’amatissimo Gambit di Channing Tatum, che si conferma "della partita" dopo la scena post credit di Deadpool & Wolverine. Ma non è ovviamente tutto qui, perchè al termine della clip c’è anche spazio per uno sguardo veloce a Steve Rogers, che ancora una volta impugna il martello Mjolnir, come fece in Avengers: Endgame. Che dire, l’hype è ormai alle stelle e non resta che attendere il 16 dicembre 2026, quando Avengers: Doomsday, di cui vi lasciamo il trailer ufficiale linkato qui sotto, arriverà nelle sale italiane.

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