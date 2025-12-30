Avengers: Doomsday, il secondo teaser trailer punta sull'amore: Thor vuole solo una cosa
Arriva ufficialmente sui social il secondo teaser trailer di Avengers: Doomsday, dedicato anche questo a uno degli eroi fondatori dei Vendicatori
Il conto alla rovescia per Avengers: Doomsday sta inesorabilmente ticchettando, con la data del 18 dicembre 2026 (da noi due giorni prima, il 16) che si avvicina sempre di più. Il prossimo film corale dei supereroi Marvel, che si scontreranno con il Dottor Destino di Robert Downey Jr, è un evento atteso come poche altre cose dai fan della Casa delle Idee, che stanno congetturando su chi sarà presente e chi no, tra i propri eroi preferiti. Dopo aver ufficializzato il ritorno di Steve Rogers col primo trailer, oggi è il turno del secondo teaser di Avengers: Doomsday, che porta con sé un altro dei membri della formazione originale dei Vendicatori, Thor. Vi lasciamo ovviamente in calce all’articolo il trailer, linkandovi anche la versione doppiata in italiano.
Un Thor in lotta per la propria pace nel teaser trailer numero 2 di Avengers: Doomsday
Dopo averlo proiettato per una settimana al cinema in esclusiva ora i Marvel Studios hanno pubblicato online il secondo (di quattro) teaser trailer, che conferma il ritorno di Chris Hemsworth nel ruolo di Thor. Nella clip, il Dio del Tuono invoca il padre, Odino, rimarcando quanto, per tutta la vita, non abbia mai mancato di onore i propri doveri e di aver sempre risposto alla chiamata della battaglia, quando necessario. Il primogenito del Signore di Asgard, però, da qualche tempo ha trovato ciò che non pensava che sarebbe mai giunto nella sua vita: pace e, soprattutto, una figlia, con la telecamera che mostra Love, la figlia di Gorr il Massacratore di Dei che Thor ha adottato al termine di Thor: Love & Thunder.
L’asgardiano invoca il padre, chiedendogli di dargli la forza per combattere un’ultima volta, per sconfiggere un ultimo nemico (un chiaro riferimento al Dottor Destino) e poter tornare da lei "non come nemico, ma come rifugio" e per "insegnarle non la battaglia, ma la quiete" che lui non ha mai conosciuto. Come per quello dedicato a Steve, anche questo trailer si chiude con una sfumatura in nero e la scritta "Thor ritornerà in Avengers: Doomsday".
Vi lasciamo in calce il teaser trailer originale di Avengers: Doomsday dedicato a Thor, mentre a questo link quello doppiato in italiano.
