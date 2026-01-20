Avengers: Doomsday, il nuovo promo cambia tutto: 6 film e serie MCU indispensabili da guardare prima
Un teaser internazionale ripercorre 18 anni di MCU e svela i titoli chiave da vedere ora per capire gli eventi che verranno affrontati in Avengers: Doomsday.
Non possiamo dire che manchi pochissimo all’uscita (poiché è prevista per il 18 dicembre 2026, ma non possiamo negare che non ci sia grande attesa, soprattutto dopo i recenti trailer pubblicati. Avengers: Doomsday ‘sta scaldando’ (e non poco) i fan del Marvel Cinematic Universe e, a tal proposito, c’è una novità. Nelle scorse ore, è stato svelato un nuovo teaser in cui, in modo non troppo celato, da’ un consiglio agli appassionati (se così possiamo dire). Ebbene, nel promo di circa 90 secondi, spiccano sei titoli che tutti dovranno recuperare per capire al meglio ciò che accadrà in Doomsday. Vediamo nello specifico quali sono.
Avengers, il nuovo teaser rivela film e serie da recuperare prima degli eventi di Doomsday
In vista di Avengers: Doomsday, è stato pubblicato un nuovo teaser internazionale di 90 secondi. La clip ripercorre 18 anni di MCU attraverso scene tratte da film e serie come Iron Man, Loki, Captain Marvel e I Fantastici 4: Gli Inizi, dando grande rilievo a Avengers: Endgame, considerato un passaggio fondamentale verso il nuovo film e prossimo a una ridistribuzione nei cinema USA. Il sito Filmbuzzr ha individuato, tramite un’infografica, i titoli consigliati da recuperare prima dell’uscita di Avengers: Doomsday, prevista per metà dicembre:
- Loki (stagioni 1 e 2)
- Black Panther: Wakanda Forever
- Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli
- Captain America: Brave New World
- Thunderbolts
- I Fantastici 4: Gli Inizi
Il co-regista Joe Russo ha spiegato che i teaser trailer diffusi nelle ultime settimane contengono indizi di una storia più ampia, affermando che Doomsday è già iniziato narrativamente. Ha inoltre sottolineato l’importanza centrale di Steve Rogers nella storia degli Avengers e dell’intero MCU. Come vi abbiamo spiegato anche nel precedente paragrafo, Avengers: Doomsday uscirà il 18 dicembre 2026 al cinema e, il 17 dicembre 2027 sarà la volta di Avengers: Secret Wars.
Avengers: Doomsday, cosa sappiamo fino ad ora
Non c’è ancora una trama ufficiale di Avengers: Doomsday ma, tuttavia, ci sono diverse indiscrezioni al riguardo. Una cosa è certa (come si evince già dal titolo): al centro della storia c’è Doomsday, ovvero, il Dottor Destino. Victor Von Doom, alias Dottor Destino, è uno dei villain più iconici e complessi dell’universo Marvel, combinando genio scientifico e magia. Nato in Latveria e cresciuto tra difficoltà, diventa un dittatore temuto, guidato dal desiderio di potere ma anche da motivazioni personali legate alla protezione del suo popolo. La sua storia lo rende un antagonista sfaccettato e affascinante, capace di minacciare Avengers ed eroi. Le recenti indiscrezioni parlano di una nuova trama in cui Destino cerca vendetta per la morte della moglie e del figlio, rischiando di scatenare una crisi nel multiverso e preparando uno scontro epico con gli eroi Marvel. Prendete tutto con le pinze perché si tratta di indiscrezioni.
