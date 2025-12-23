Avengers: Doomsday, leakato anche il secondo teaser trailer del film: Marvel disperata ma i fan ricevono una grande conferma
Paternità, sacrificio e minaccia globale: il secondo teaser trailer leaked di Avengers: Doomsday mostra un Thor diverso e svela il vero obiettivo di Destino.
Non si placa il furto di informazioni sui teaser cinematografici che da settimana stanno mettendo a dura prova la Marvel e non solo. Proprio quest’ultima, nelle scorse ore, si è visto finire impropriamente online il secondo teaser trailer di Avengers: Doomsday, di cui i precedenti sono stati lanciati insieme all’attesissima pellicola uscita pochi giorni fa nei cinema, ovvero, Avatar 3: Fuoco e Cenere. L’azienda sta facendo di tutto per difendersi da questi attacchi furiosi ma, al momento, non sembra proprio avere la meglio. Se desiderate non sapere nulla fino a quando uscirà il film, allora vi consigliamo di non proseguire la lettura perché saranno presenti SPOILER proprio sul secondo teaser leakato, quini, fate ATTENZIONE.
Avengers: Doomsday, leakato il secondo teaser trailer (incentrato su Thor)
I Marvel Studios sono davvero sotto assedio e, nonostante i grandi tentativi e gli sforzi che stanno facendo per difendersi e nel cercare di mantenere ancora un po’ di segretezza, sembra che le cose non stiano andando proprio bene. Purtroppo, continuano a circolare dettagli sui teaser di Avengers: Doomsday diffusi insieme all’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere. In particolare, un secondo teaser leaked, confermato da Comicbookmovie.com, è dedicato al ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor. Il filmato mostra il Dio del Tuono in un momento intimo e solenne: mentre cammina nel bosco, Thor prega Odino e saluta la figlia Love, interpretata da India Rose Hemsworth. Le scene lo ritraggono accanto alla bambina, che bacia sulla fronte, e successivamente inginocchiato davanti a Stormbreaker con il nuovo costume, mentre chiede al padre la forza per affrontare un nuovo nemico e tornare da lei come protettore, non come guerriero.
Il teaser si conclude con la scritta "Thor tornerà in Avengers: Doomsday" e un conto alla rovescia per l’uscita del film a dicembre. L’anteprima sembra voler sottolineare un ritorno a un Thor più serio e drammatico sotto la guida dei fratelli Russo, dopo l’impostazione più comica dei film precedenti.
Avengers: Doomsday, non solo Thor: Spoiler anche sul Dottor Destino
Tuttavia, il secondo teaser trailer leaked sembra fornire ai fan anche uno spoiler sul Dottor Destino. Infatti, nella clip, il nuovo nemico evocato da Thor sembrerebbe essere il Dottor Destino, mentre la sua preghiera riguarda Love. Il film continua a puntare sul tema della paternità, già introdotto con il ritorno di Chris Evans e del figlio, e rafforza i rumor sui piani di Destino: rapire i figli degli Avengers per usarli nella creazione di un nuovo mondo dopo il crollo del Multiverso.
Love, riportata in vita da Eternity, possiede un’energia cosmica che potrebbe essere essenziale per Battleworld, così come lo sono altri giovani speciali, come Franklin Richards o il figlio di Steve Rogers, potenzialmente un Essere Nexus. Tuttavia, per ora non ci sono conferme ufficiali: queste arriveranno solo con future comunicazioni Marvel. Inoltre, il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche a dicembre 2026, quindi, non ci resta che attendere.
Dove vedere in streaming tutti i film degli Avengers (in attesa di Doomsday)
Se intanto, desiderate (ri)vedere tutti i film degli Avengers, in attesa di Doomsday, li trovate in streaming su queste piattaforme:
- The Avengers (2024): Disney+, Rakuten Tv, Prime Video ed Apple Tv
- Avengers: Age of Ultron (2015): Rakuten Tv, Apple Tv, Prime Video e Disney+
- Avengers: Infinity War (2018): Prime Video, Rakuten Tv, Disney+ ed Apple TV
- Avengers: End Game (2019): Disney+, Rakuten Tv, Prime Video ed Apple Tv
