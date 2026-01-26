Avengers: Doomsday, voci di corridoio accendono l’hype: un’apertura mai vista nell’MCU e Secret Wars pronto a sdoppiarsi Nuove indiscrezioni parlano di un avvio di film sconvolgente: alleanze impensabili, universi in frantumi e un Doctor Doom pronto a dominare l'intera scena.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Continuano a trapelare rumor e indiscrezioni che non fanno altro che alimentare la grande attesa che c’è per Avengers: Doomsday. Proprio di recente, alcune voci di corridoio avrebbero rivelato il contenuto dell’incipit del film, ovvero, della scena iniziale, che darà inizio a tutto. Cosa dovremmo aspettarci? Precisiamo che non c’è una conferma ufficiale su questo che stiamo per dirvi ma, si tratta solo di un rumor (anche se piuttosto insistente). Vediamo insieme tutti i dettagli.

Avengers: Doomsday, un rumor svela la scena iniziale del film Marvel

Stando ai recenti rumor, il trailer di Avengers: Doomsday dovrebbe debuttare durante il Super Bowl dell’8 febbraio. Intanto emergono nuove anticipazioni sulla scena iniziale del film: stando all’insider @MyTimeToShineH, il cinecomic dovrebbe aprirsi con uno scontro tra lo Spider-Man di Tobey Maguire e gli X-Men, in particolare con il Wolverine di Hugh Jackman. Questo confermerebbe le voci su un’Incursione che avrebbe distrutto l’universo dello Spider-Man di Sam Raimi, spingendo Peter Parker a combattere in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars per tentare di riavere i suoi cari. Il rumor sarebbe collegato anche al personaggio di Sadie Sink, che secondo alcune indiscrezioni interpreterebbe la figlia abbandonata di Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day, mentre l’ipotesi Jean Grey sarebbe solo un depistaggio. Lo stesso insider ha dichiarato che "Avengers: Doomsday non è solo il film di Avengers più epico, ma potrebbe essere il film più epico DI TUTTI I TEMPI. La scena iniziale da sola supera qualsiasi altro film di Avengers, e la battaglia finale è semplicemente FOLLE."

Sono emersi inoltre dettagli su Doctor Doom: il personaggio di Robert Downey Jr. dovrebbe indossare la maschera per gran parte del film e avrebbe un accento molto particolare, anche se resta il dubbio se sia o meno una variante di Tony Stark. Avengers: Doomsday uscirà il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars arriverà il 17 dicembre 2027.

Avengers: Secret Wars sarà diviso in due?

Per quanto riguarda Avengers: Secret Wars, invece, ci sarebbe una nuova indiscrezione (tanto per cambiare). I Marvel Studios starebbero valutando di dividere la pellicola in due film, creando così una trilogia insieme ad Avengers: Doomsday. La decisione dipenderà dal successo di Doomsday, in uscita a dicembre, mentre le riprese di Secret Wars dovrebbero iniziare in estate. Il rinvio della conclusione della saga del Multiverso darebbe più tempo per il reboot degli X-Men di Jake Schreier. Inoltre, un progetto dedicato a Elizabeth Olsen/Wanda Maximoff è tornato in sviluppo per la futura Mutant Saga. Il cast confermato di Secret Wars include Robert Downey Jr., Anthony Mackie, Sadie Sink, Benedict Cumberbatch, Letitia Wright, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Paul Bettany, Simu Liu e Hayley Atwell.

