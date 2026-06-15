Avengers: Doomsday, scena hot tra due eroine: il rumor piccantissimo fa impazzire i fan della Marvel (ma la verità potrebbe essere un'altra) Circola in rete un'indiscrezione piccante su Mystica e Yelena Belova: le due eroine potrebbero regalare ai fan una scena davvero inaspettata in Doomsday.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è un nuovo rumor su Avengers: Doomsday e stavolta riguarda due delle protagoniste femminili più attese del film. Secondo alcune indiscrezioni che stanno rapidamente rimbalzando sui social e nei forum Marvel, Yelena Belova e Mystica potrebbero condividere una scena particolarmente intensa, ovvero, un momento particolarmente hot. Prima di lasciarsi travolgere dall’entusiasmo, però, vale la pena capire cosa si intende davvero con quel termine, e la risposta potrebbe sorprendere.

Avengers: Doomsday, Mystica e Yelena Belova coinvolte in una scena hot. L’indiscrezione che impazza sul web

Manca ancora un po’ all’uscita nelle sale di Avengers: Doomsday, ma il film è già al centro di leak e rumor che alimentano continuamente l’interesse dei fan. L’ultima indiscrezione riguarda Yelena Belova e Mystica: secondo alcune voci, tra le due potrebbe esserci una scena descritta come "hot", anche se il significato del termine è poco chiaro e potrebbe essere stato frainteso o amplificato. In realtà, più che a contenuti espliciti, il rumor potrebbe riferirsi a una sequenza intensa o ambigua, magari basata su tensione emotiva o interazioni particolarmente cariche tra i personaggi (basta una semplice informazione non confermata a scatenare l’immaginazione).

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Mystica, grazie ai suoi poteri mutaforma e alla sua natura imprevedibile, si presta facilmente a situazioni narrative ambigue. Inoltre, era già circolata l’idea che potesse assumere le sembianze di Yelena, elemento che renderebbe ancora più difficile interpretare eventuali scene tra le due.

Le figure di Mystica e Yelena nei fumetti Marvel

Nei fumetti, i due personaggi hanno anche background molto diversi: Mystica ha una componente queer più definita, legata soprattutto alla relazione con Destiny, mentre Yelena è generalmente meno associata a dinamiche sentimentali. Avengers: Doomsday rimane uno dei film più attesi di quest’anno e, proprio questo grandissimo interesse che vi è attorno, lo espone a continue speculazioni e leak. Il ritorno di elementi legati agli X-Men e al Multiverso aumenta ulteriormente le possibilità narrative e le teorie dei fan.

Per ora, però, si tratta solo di rumor non confermati: la presunta scena tra Yelena e Mystica potrebbe essere molto diversa da come viene descritta. Non ci resta che attendere.

Avengers: Doomsday, un villain di Spider-Man di Sam Raimi potrebbe essere un villain del film: il rumor

C’è anche un’altra indiscrezione non confermata che riguarda Avengers: Doomsday. A quanto pare, il film potrebbe includere personaggi legati alla trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, in particolare nel contesto del multiverso. Alcuni rumor ipotizzano l’arrivo di eroi come Deadpool e Wolverine in una realtà collegata allo Spider-Man di Tobey Maguire, con possibili riferimenti alle Incursioni e al percorso verso Secret Wars. Tra i nomi citati anche Doctor Octopus, interpretato da Alfred Molina, che in passato ha già ripreso il ruolo in No Way Home. Al momento si tratta solo di voci senza conferme ufficiali.

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