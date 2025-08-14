Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds annuncia l'arrivo di un personaggio: le teorie su Deadpool Un post su Instagram dell'attore di Deadpool lancia più di un segnale sulla presenza del personaggio nel prossimo grande film dell'MCU

Il 16 dicembre 2026 gli Avengers faranno il loro grandioso ritorno nell’attesissimo Avengers: Doomsday. L’evento, assieme al suo diretto sequel, Secret Wars, concluderà la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, la cosiddetta Multiverse Saga. I fan si interrogano senza soluzione di continuità su quale dei loro eroi preferiti farà una comparsa nel film, e per alcuni abbiamo già l’ufficialità. Il cast, però, non sembra voler smettere di allungarsi e in queste ore potrebbe essersi aggiunto un altro, grande nome. Parliamo di Deadpool, recentemente in sala con l’acclamato Deadpool & Wolverine, pellicola che ha ufficialmente inserito il Mercenario Chiacchierone all’interno dell’MCU. A dare l’annuncio della presenza di Deadpool in Avengers: Doomsday è stato proprio il suo volto live action, ossia Ryan Reynolds, con un post su Instagram.

Deadpool sarà in Avengers: Doomsday… forse

Non c’è ancora la certezza assoluta, ma la foto postata sul proprio profilo IG da Ryan Reynolds, ovvero il logo bianco degli Avengers su fondo nero, con sopra disegnata con uno spray rosso una A di Anarchia, lascia poco spazio all’immaginazione. Un chiaro riferimento alla follia senza regole che contraddistingue da sempre il personaggio di Deadpool e una strizzata d’occhio ai fan, che ora possono davvero sognare. Del resto, dopo il successo al botteghino di Deadpool & Wolverine (che ha superato ampiamente il miliardo e trecento milioni di dollari), era difficile immaginare un futuro per l’MCU senza il Mercenario Chiacchierone.

A Chris Hemsworth, Paul Rudd, Pedro Pascal, Chris Evans e, ovviamente, Robert Downey Jr., quindi, si aggiunge anche Ryan Reynolds. L’unico nodo da sciogliere rimane quello legato al particolare umorismo di Deadpool, non esattamente family-friendly. Per non parlare della generosa dose di violenza e smembramenti che hanno contraddistinto in particolare Deadpool & Wolverine. Due "dettagli" che non si sposano benissimo col tono assunto da tutte le altre pellicole degli Avengers e, in generale, dai film dell’MCU. Speriamo solo che, per avere in cambio Deadpool assieme al supergruppo più famoso dei fumetti, il personaggio non ne esca esageratamente edulcorato. Non ci resta che aspettare il 16 dicembre del prossimo anno.

