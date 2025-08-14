Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds annuncia l'arrivo di un personaggio: le teorie su Deadpool
Un post su Instagram dell'attore di Deadpool lancia più di un segnale sulla presenza del personaggio nel prossimo grande film dell'MCU
Il 16 dicembre 2026 gli Avengers faranno il loro grandioso ritorno nell’attesissimo Avengers: Doomsday. L’evento, assieme al suo diretto sequel, Secret Wars, concluderà la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, la cosiddetta Multiverse Saga. I fan si interrogano senza soluzione di continuità su quale dei loro eroi preferiti farà una comparsa nel film, e per alcuni abbiamo già l’ufficialità. Il cast, però, non sembra voler smettere di allungarsi e in queste ore potrebbe essersi aggiunto un altro, grande nome. Parliamo di Deadpool, recentemente in sala con l’acclamato Deadpool & Wolverine, pellicola che ha ufficialmente inserito il Mercenario Chiacchierone all’interno dell’MCU. A dare l’annuncio della presenza di Deadpool in Avengers: Doomsday è stato proprio il suo volto live action, ossia Ryan Reynolds, con un post su Instagram.
Deadpool sarà in Avengers: Doomsday… forse
Non c’è ancora la certezza assoluta, ma la foto postata sul proprio profilo IG da Ryan Reynolds, ovvero il logo bianco degli Avengers su fondo nero, con sopra disegnata con uno spray rosso una A di Anarchia, lascia poco spazio all’immaginazione. Un chiaro riferimento alla follia senza regole che contraddistingue da sempre il personaggio di Deadpool e una strizzata d’occhio ai fan, che ora possono davvero sognare. Del resto, dopo il successo al botteghino di Deadpool & Wolverine (che ha superato ampiamente il miliardo e trecento milioni di dollari), era difficile immaginare un futuro per l’MCU senza il Mercenario Chiacchierone.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A Chris Hemsworth, Paul Rudd, Pedro Pascal, Chris Evans e, ovviamente, Robert Downey Jr., quindi, si aggiunge anche Ryan Reynolds. L’unico nodo da sciogliere rimane quello legato al particolare umorismo di Deadpool, non esattamente family-friendly. Per non parlare della generosa dose di violenza e smembramenti che hanno contraddistinto in particolare Deadpool & Wolverine. Due "dettagli" che non si sposano benissimo col tono assunto da tutte le altre pellicole degli Avengers e, in generale, dai film dell’MCU. Speriamo solo che, per avere in cambio Deadpool assieme al supergruppo più famoso dei fumetti, il personaggio non ne esca esageratamente edulcorato. Non ci resta che aspettare il 16 dicembre del prossimo anno.
Dove vedere i film di Deadpool in streaming
Nel frattempo, se ancora non lo aveste fatto o se voleste semplicemente recuperare i tre film usciti finora con protagonista Deadpool, trovate tutto disponibile in streaming nel catalogo di Disney+, assieme a tutti gli altri film e alle serie tv del Marvel Cinematic Universe.
Potrebbe interessarti anche
I Fantastici 4: Gli Inizi, Vanessa Kirby rivela chi è il misterioso personaggio della scena post credit
Nella scena post-credit de I Fantastici 4: Gli Inizi compare un misterioso incappucc...
I Fantastici 4 - Gli Inizi, la spiegazione del finale e della scena post-credit: come cambia l'MCU adesso
Gli ultimi secondi del primo film sulla Prima Famiglia Marvel all'interno dell'MCU p...
I Fantastici Quattro: Gli Inizi, cosa recuperare prima di andare al cinema a vedere la Prima Famiglia Marvel
La trama, il cast e cosa vedere per prepararsi al meglio prima di andare al cinema p...
Eyes of Wakanda: Marvel apre i cancelli ai "cani da guerra" del regno, il trailer fa già parlare i fan
Un trailer mozzafiato anticipa la nuova serie Eyes Of Wakanda, tra poteri ancestrali...
Questi personaggi Marvel hanno reso Disney+ una hit mondiale, chi sono
Le serie tv Marvel non hanno sempre incontrato il favore dei fan, ma hanno senza dub...
Ironheart, Robert Downey Jr spiazza tutti con un possibile spoiler: il 'sostituto' del Dottor Destino nel MCU
L'ex attore di Iron Man nell'MCU è intervenuto a Good Morning America, lanciando qua...
I Fantastici 4 Marvel: fuga clamorosa di notizie, svelati trama e post-credit
A meno di un mese dall'uscita della pellicola nelle sale, l'intera trama Marvel è fi...
Eyes of Wakanda è una storia di avventura, coraggio e tanto pericolo: tutto sulla serie TV di Disney+
Eyes of Wakanda è la nuova serie TV di Disney+ che ci riporta nell'amato mondo della...