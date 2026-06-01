Avengers: Doomsday, da Latveria a Civil War: i fratelli Russo svelano il segreto più grande che cambierà il futuro del MCU
I Russo accendono i riflettori su Latveria al SXSW di Londra: il regno di Dottor Destino riscrive il MCU e riapre i conti lasciati in sospeso da Civil War.
I fratelli Russo non parlano per caso. Il logo di Latveria apparso sul loro Instagram, e tutti gli altri indizi anche su Civil War disegnano un quadro preciso: Avengers: Doomsday riscriverà il MCU dalle fondamenta. Dottor Destino non è solo il nuovo villain, è la conseguenza diretta di tutto ciò che i Vendicatori hanno sbagliato dal 2016 in poi. Al SXSW di Londra si potrebbero svelare dettagli che i fan aspettano da anni. E l’attesa, fortunatamente, sta per finire. Di seguito, tutti i dettagli.
Avengers: Doomsday, i fratelli Russo alimentano l’hype con un indizio su Latveria
I fratelli Anthony e Joe Russo stanno stuzzicando la curiosità dei fan di Avengers: Doomsday con una serie di indizi pubblicati sul loro profilo Instagram. Tra questi spicca il logo di Latveria, il regno tecnologico governato da Dottor Destino nei fumetti Marvel, mai apparso prima al cinema se non in una fugace riferimento nella scena post-credits de I Fantastici 4 del 2005. I tre post condividono tutti la stessa tonalità di verde associata al villain, lasciando intuire che al panel del SXSW di Londra (in programma il 2 giugno) potrebbe essere mostrato il primo vero sguardo ufficiale su Dottor Destino e sul suo regno. A interpretarlo è Robert Downey Jr., tornato nel MCU dopo la morte di Iron Man nel 2019, il cui personaggio non è mai stato mostrato chiaramente sullo schermo fino ad oggi.
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L’eredità di Civil War e il futuro degli Avengers
A dieci anni dall’uscita di Captain America: Civil War, i Russo sottolineano come quella frattura tra i Vendicatori continua a pubblicare le storie del MCU ancora oggi. Ai microfoni di AGBO Films, i due registi hanno definito Avengers: Doomsday una sorta di sequel tematico di quel film, con le tensioni irrisolte tra Tony Stark e Steve Rogers che tornano a farsi sentire: "Tony Stark e Steve Rogers rimangono personaggi molto empatici e con cui è facile empatizzare, e ancora oggi le opinioni sono divise su chi dei due fosse più facile da comprendere in [Civil War]. È proprio questo il tema delle aspirazioni irrisolte e dei difetti di questi personaggi. La questione continua a evolversi man mano che ci avviciniamo a Doomsday."
Non a caso, il progetto conferma il ritorno di Chris Evans nei panni di Rogers e quello di Robert Downey Jr., già volto di Iron Man, ora nei panni del villain. Il film, attorno al quale, come potete notare, c’è grande attesa, arriverà al cinema il 16 dicembre 2026.
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