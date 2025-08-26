Rissa sfiorata sul set di Avengers: Doomsday, è bastata una parola di troppo per portare i due attori alle mani Durante le riprese del nuovo capitolo dell’universo Marvel è scoppiato il caos tra i due attori della saga: la famdom ha rivelato i nomi dei due protagonisti

Tra i tantissimi fan dell’universo cinematografico Marvel c’è grande fermento per l’atteso ritorno degli eroi più amati nel film Avengers: Doomsday, previsto in uscita nelle sale cinematografiche il 18 dicembre 2026. Nell’attesa, emergono però alcuni retroscena su due protagonisti della pellicola che, secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbero scontrati sul set creando forte tensione: scopriamo di più su ciò che è successo.

Avengers: Doomsday, caos sul set: "Due attori si sono scontrati"

L’indiscrezione arriva direttamente dal giornalista John Rocha che, nel podcast The Kristian Harloff Show, ha rivelato: "Si tratta di due attori molto importanti. A quanto capisco, è stata fatta una battuta che ha oltrepassato un confine, anche perché i due non si conoscevano bene. Uno si è arrabbiato molto, ha affrontato l’altro… E questo ha portato a una grossa frattura e a uno scontro. Dirò solo che due attori si sono scontrati". Le fonti non hanno reso noti i nomi delle due star in questione, tuttavia molti utenti del web hanno iniziato a ipotizzare due attori in particolare: Robert Downey Jr. e Ryan Reynolds.

In aggiunta a questo, John Rocha ha rivelato che, dopo questo scontro, lo studio si sarebbe visto costretto a riorganizzare le riprese per evitare altri episodi di questo tipo, e avrebbe addirittura offerto "milioni di dollari" a uno dei due diretti interessati per mantenere l’equilibrio sul set. E come se questo non fosse già abbastanza, Jeff Sneider è intervenuto nel podcast The Hot Mic per raccontare ulteriori momenti di caos sul set. In particolare, il fatto che Robert Downey Jr, insoddisfatto di alcune scene, abbia costretto la produzione a rigirare settimane di riprese con un ulteriore investimento milionario. Insomma, un dietro le quinte indubbiamente movimentato.

Avengers, i film della saga in ordine di visione (e dove trovarli in streaming)

Partendo dal presupposto che i film dell’Universo Marvel sono davvero tantissimi, in attesa del capitolo Avengers: Doomsday, vediamo quali sono in ordine di visione i film corali della saga Avengers e dove trovarli in streaming.

The Avengers (2012) – il primo grande crossover: Iron Man, Capitan America, Thor, Hulk, Black Widow e Hawkeye si uniscono per affrontare Loki.

(2012) – il primo grande crossover: Iron Man, Capitan America, Thor, Hulk, Black Widow e Hawkeye si uniscono per affrontare Loki. Avengers: Age of Ultron (2015) – la squadra deve vedersela con Ultron, un’IA creata da Tony Stark che sfugge al controllo. Nel film vengono introdotti Scarlet Witch e Visione.

(2015) – la squadra deve vedersela con Ultron, un’IA creata da Tony Stark che sfugge al controllo. Nel film vengono introdotti Scarlet Witch e Visione. Avengers: Infinity War (2018) – in questo terzo film entra in scena Thanos per raccogliere le Gemme dell’Infinito e il finale è epocale.

(2018) – in questo terzo film entra in scena Thanos per raccogliere le Gemme dell’Infinito e il finale è epocale. Avengers: Endgame (2019) – la grande conclusione della Infinity Saga, con viaggi nel tempo, scontri definitivi e dolorosi addii ad alcuni eroi storici.

Tutti i film della saga degli Avengers sono attualmente disponibili in streaming su Disney+, Amazon Prime Video, CHILI, Rakuten TV, Google Play Film, Apple TV e TIM Vision.

