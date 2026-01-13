Avengers: Doomsday, il quarto trailer ufficiale non lascia dubbi: un incontro storico per la prima volta sul grande schermo Continua la campagna Marvel e Disney per la promozione dell’attesissimo film e il quarto teaser ufficiale rivela un dettaglio inaspettato: ecco quale.

L’universo di Avengers: Doomsday ha mostrato per la quarta volta una piccola porzione di ciò che vedremo in uno dei film più attesi di sempre. Dopo le prime tre anteprime incentrate sui personaggi iconici Capitan America, Thor e gli X-Men, Marvel Studios ha rilasciato in via ufficiale un nuovo teaser che sorprende le aspettative del pubblico. Il breve frammento rivela infatti un incontro inedito tra universi narrativi: per la prima volta sul grande schermo vediamo insieme I Fantastici 4, Black Panther e Namor. Scopriamo di più.

Wakandiani e Fantastici 4, l’incontro storico in Avengers: Doomsday nel quarto trailer ufficiale

Il quarto teaser di Avengers: Doomsday si apre su un paesaggio desertico e silenzioso, un ambiente che potrebbe essere il Wakanda ricostruito o un luogo del multiverso contaminato dalle incursioni cosmiche, dove Shuri, ora Black Panther, cammina al fianco di M’Baku e delle Dora Milaje. La vera sorpresa arriva pochi istanti dopo, quando assistiamo all’incontro tra M’Baku e Ben Grimm, alias La Cosa, l’iconico membro dei Fantastici 4. Un incontro che suggella l’ingresso dei Fantastici 4 nella saga più ambiziosa della Marvel.

Ma ancora non è tutto: il teaser trailer conferma che M’Baku è ora il Re del Wakanda, e Tenoch Huerta torna nei panni di Namor, accompagnato da Namora e altri Talokanil. La presenza di Namor in questo quadro non è casuale: nei fumetti il sovrano subacqueo ha una storia lunga e complessa con entrambi i regni e con i Fantastici 4, tra rivalità, alleanze e tensioni. La scelta di inserirlo ora, con il suo nuovo costume e un ruolo potenzialmente strategico, svela una trama che mira a intrecciare geografie, culture e poteri divergenti sotto una minaccia comune.

La scena finale ci lascia con la simbolica posa "Wakanda Forever!", che suggerisce l’inizio di una coalizione multiversale che precede ciò che potrebbe essere il vero culmine epico della saga con incursioni, mondi in collisione e, probabilmente, il vero volto del nemico: Victor von Doom. Il teaser si conclude dunque con una frase che non lascia dubbi: "I Wakandiani e i Fantastici Quattro torneranno in Avengers: Doomsday".

Ecco il teaser trailer:

Avengers, dove vedere i film della saga

Nell’attesa dell’ultimo emozionante capitolo, è sempre possibile recuperare gli altri film della saga degli Avengers in streaming sulle principali piattaforme. In particolare, considerando solamente la saga dell’Infinito e non le pellicole legate al Multiverso, è possibile recuperare i seguenti film:

Tutti disponibili in streaming su Disney Plus, Prime Video, Rakuten TV, Google Play Film, Apple Tv e TIM Vision.

