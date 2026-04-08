Avengers: Doomsday, un gesto di Robert Downey Jr. scatena i fan: due (possibili) ritorni Marvel in vista
Il concept art condiviso dall’attore alimenta teorie tra i fan: dettagli nascosti nel poster pasquale fanno pensare a sviluppi chiave nel nuovo capitolo Marvel.
Il conto alla rovescia per Avengers: Doomsday è, ormai, iniziato da tempo e, si sa, che il nuovo film Marvel porterà al cinema una nuova avventura per i fan dei supereroi, segnata dal ritorno di Robert Downey Jr. in un ruolo inedito: non più Iron Man, ma il villain Dottor Destino, pronto a opporsi agli Avengers. Di recente, proprio l’attore, a Pasqua, ha condiviso su Instagram un poster, o meglio un’illustrazione del suo personaggio che, secondo i fan, potrebbe anticipare l’arrivo di nuovi importanti membri nel cast del film dei fratelli Russo. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.
Avengers: Doomsday, la teoria dei fan sul poster pubblicato da Robert Downey Jr.
Nel giorno di Pasqua, Robert Downey Jr., protagonista di Avengers: Doomsday, ha condiviso un’illustrazione del Dottor Destino che potrebbe contenere indizi sul nuovo film. Nell’immagine, il villain tiene un cestino di uova decorate con simboli Marvel, scatenando le teorie dei fan. Tra i loghi riconosciuti compaiono quelli di numerosi personaggi e team (Ant-Man, Namor, Black Panther, i Nuovi Avengers, Captain America, gli X-Men, Shang-Chi, Thor, i Fantastici Quattro, Loki, Doctor Strange e Spider-Man) , ma a spiccare sono soprattutto questi ultimi due, la cui presenza nel film non è ancora ufficiale. Secondo alcune indiscrezioni, Strange potrebbe allearsi con Destino nel tentativo di salvare il Multiverso.
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Per Spider-Man, si parla invece di un possibile coinvolgimento della versione di Tobey Maguire, che potrebbe essere al centro di uno scontro con gli X-Men. Questo conflitto sarebbe legato al fenomeno delle "Incursioni", collisioni tra universi paralleli che costringono gli eroi a scelte drastiche per salvare la propria realtà. La trama sembrerebbe ispirata agli eventi dei fumetti che precedono Secret Wars, dove gli Illuminati arrivano a distruggere altri mondi pur di proteggere il proprio. Resta da capire se saranno coinvolti anche gli Spider-Man di Andrew Garfield e Tom Holland.
Quando esce Avengers: Doomsday
Avengers: Doomsday, parte della Fase 6 dell’Universo Cinematografico Marvel, uscirà in Italia il 16 dicembre 2026. Robert Downey Jr. interpreterà Victor Von Doom (Dottor Destino) e il film sarà diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo. Gran parte del cast del MCU tornerà per il primo capitolo del crossover finale della Saga del Multiverso: Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Sebastian Stan, Florence Pugh, Joseph Quinn, David Harbour, Ebon Moss-Bachrach, Winston Duke, Paul Rudd, Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn, Kelsey Grammer, Tenoch Huerta, Tom Hiddleston, Alan Cumming, Channing Tatum, Simu Liu, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Danny Ramirez, Letitia Michelle Wright.
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