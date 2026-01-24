Avengers: Doomsday, un importante personaggio Marvel non sarà nel film: chi è Mark Ruffalo racconta i suoi prossimi impegni cinematografici nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Bruce Banner e Hulk.

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Marvel Studios

CONDIVIDI

Hulk è tra i personaggi fondamentali del Marvel Cinematic Universe: il personaggio è stato protagonista del secondo film del filone, nonché tra i membri fondatori degli Avengers. Inizialmente interpretato da Edward Norton, il ruolo è poi passato a Mark Ruffalo, che lo interpreta dal 2012 con grande successo, diventando uno dei volti più amati e rassicuranti del franchise, diventando un fil rouge che non si è mai interrotto da allora. Dopo apparizioni più o meno importanti in numerosi punti del franchise, sappiamo per certo che apparirà anche in Spider-Man: Brand New Day, ma il dubbio che attanaglia i fan riguarda la sua presenza in Avengers: Doomsday. Dubbio che è stato sciolto dallo stesso Ruffalo in una recente intervista per Empire, e che getta una luce rassicurante sul suo futuro nel multiverso della Casa delle Idee.

Hulk in Avengers: Doomsday

La campagna promozionale di Avengers: Doomsday si basa in parte sulla presenza di tantissimi grossi nomi di ritorno, magari in ruoli inediti o alternativi, come per Chris Evans e Robert Downey Jr.: tuttavia, il nome di Ruffalo non è ancora trapelato, per il semplice motivo che, effettivamente… non ci sarà. Segnando, dunque, il primo film degli Avengers senza Hulk/Banner. Questo, tuttavia, non vuol dire che non sia stato preso in considerazione: anzi, sembrerebbe che inizialmente la sua presenza fosse scontata, in team con la cugina She-Hulk. La bagarre mediatica che ha coinvolto Tatiana Maslany nei confronti della produzione, il carnet già strapieno di personaggi e il suo destino all’interno della trama di Spider-Man: Brand New Day, tuttavia, avrebbero convinto i registi Anthony e Joe Russo a fare un passo indietro e lasciare il personaggio in attesa di ulteriori risvolti futuri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Del resto, come afferma lo stesso Ruffalo, "finché troveranno belle idee da fare con Hulk [ci sarò]. Hulk mi ha donato tanto. Per dire, probabilmente non sarei in Crime 101 se non fosse per The Avengers". Il riferimento a Crime 101, film di prossima uscita di Bart Layton, non è legato a una diretta conseguenza, ma più a un legame di riconoscenza generale, dato che la notorietà avuta con il suo ruolo da supereroe gli ha permesso di avere parti importanti e interessanti in altre saghe (Now You See Me) e in film di spessore, come Il caso Spotlight, Cattive acque a Povere creature!.

Mark Ruffalo sarà per sempre Hulk nei cuori dei fan

Notorietà e, oltretutto, cachet importanti per un attore che fino a quel momento era stato notato anche da Martin Scorsese per il suo Shutter Island (a fianco di Leonardo DiCaprio), ma non aveva molto potere decisionale sulla sua carriera: qualcosa a cui un ruolo nel MCU invece ti porta ad avere, dandoti la libertà di scegliere con cura i successivi passi.

Ora, dopo le sue partecipazioni in Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Captain Marvel, Avengers: Endgame, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e She-Hulk: Attorney at Law, l’attore tornerà nei panni dello scienziato "perennemente arrabbiato" nel quarto Spider-Man con protagonista Tom Holland, che vedrà la presenza anche di Zendaya, Sadie Sink (lanciata da Stranger Things) e Jon Bernthal, ancora una volta nei panni del Punisher. E sicuramente sentiremo ancora parlare di Hulk, dato che, anche se è improbabile un ritorno di She-Hulk, suo figlio Skaar sarà parte di un probabile supergruppo di giovanissimi Avengers nel prossimo futuro. Mentre rimane improbabile un nuovo film "solista" dato che per questioni di diritti, Hulk può essere solo un co-protagonista nel MCU. Ma chissà, le cose potrebbero anche cambiare: staremo a vedere.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Potrebbe interessarti anche