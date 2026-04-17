Avengers: Doomsday, ritorno clamoroso: la minaccia che farà tremare tutti è oltre ogni immaginazione Dal CinemaCon arriva il nuovo trailer di Avengers: Doomsday: indizi, ritorni inattesi e una minaccia che metterà in crisi gli eroi Marvel come mai prima.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Finalmente, possiamo dire che le riprese di Avengers: Doomsday sono terminate e questo film rappresenta l’inizio della conclusione della Saga del Multiverso, con Robert Downey Jr. nei panni di Dottor Destino. Nelle scorse ore, un nuovo trailer esclusivo, presentato al CinemaCon, ha generato reazioni molto positive. Dopo anni senza un grande film in cui gli Avengers sono uniti e un periodo incostante per il MCU, questo progetto è considerato fondamentale, e ha l’obiettivo di creare un evento spettacolare che unisca più eroi e universi.

Avengers: Doomsday, Steve Rogers torna e scatta l’allarme globale nel nuovo trailer del film

Al CinemCon di Las Vegas, durante l’evento Disney, Marvel ha mostrato un nuovo trailer di Avengers: Doomsday, che introduce il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr., descritto come la più grande minaccia mai affrontata dagli eroi del MCU. Nel filmato, il Professor Xavier (Patrick Stewart) e Thor avvertono dell’imminente catastrofe, con quest’ultimo che parla della necessità di "un miracolo" per fermare Doom. Questo sembra arrivare con il ritorno di Steve Rogers (Chris Evans), assente dal 2019 dopo Endgame. Il trailer mostra un’enorme alleanza di personaggi provenienti da diverse saghe Marvel: Shang-Chi, Yelena Belova e i Thunderbolts, Namor e le forze di Wakanda, Gambit, i Fantastici Quattro, Magneto e molti altri, inclusi X-Men e vari eroi del MCU. Il trailer si apre con Xavier alla X-Mansion e mostra poi una serie di scontri e crossover tra personaggi di universi diversi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra le scene più importanti ci sono lo scontro tra Thor e Doctor Doom, che dimostra una forza schiacciante fermando Mjolnir, e vari incroci tra eroi come Shang-Chi contro Gambit. Il finale è segnato dal ritorno di Steve Rogers, che si ricongiunge con Thor, mentre resta misterioso il modo in cui è tornato. Inutile negare che Avengers: Doomsday punta su una scala narrativa enorme, unendo Avengers, X-Men e Fantastici Quattro, e suggerisce un conflitto globale basato su alleanze instabili tra ex nemici di fronte a una minaccia comune.

Avengers: Doomsday, quando esce il film

Diretto dai fratelli Russo e in uscita il 16 dicembre, il film riunisce un cast vastissimo annunciato tra Comic-Con 2024 e una presentazione streaming del 2025, che include anche figure storiche degli X-Men (come Xavier, Ciclope, Mystica, Nightcrawler e Bestia) e i protagonisti dei Fantastici Quattro, oltre a numerosi Avengers e nuovi personaggi. Il 2026 e il 2027 saranno anni davvero molto importanti per il MCU: i fratelli Russo dirigeranno anche Avengers: Secret Wars, che chiuderà la Saga del Multiverso. I due film saranno strettamente collegati, sul modello di Infinity War ed Endgame.

Potrebbe interessarti anche