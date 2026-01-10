Namor, Shuri e La Cosa: i legami Marvel che diventano canon

A rendere il teaser ancora più esplosivo è la comparsa di Namor, interpretato da Tenoch Huerta, che sfoggia una nuova versione del suo costume: una tuta nera più elaborata, che segna una possibile evoluzione del personaggio. Il trailer mostra una breve ma significativa interazione tra Namor, Shuri e La Cosa, un momento che ha già fatto impazzire i fan dei fumetti. Questa scelta narrativa non è casuale. Nei comics Marvel, i legami tra Wakanda, Fantastici Quattro e Namor sono profondi e storicamente rilevanti.

Black Panther fece la sua prima apparizione proprio in una storia dei Fantastici Quattro negli anni Sessanta, dando origine a un intreccio che ha influenzato l’intero universo Marvel. Allo stesso modo, Namor è da sempre legato al quartetto, oltre a essere uno dei personaggi più complessi della Casa delle Idee, sospeso tra eroismo e antagonismo. Resta da vedere se il film accennerà anche alla sua storica ossessione per Sue Storm. Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, ma l’impressione è che Marvel Studios abbia appena iniziato a scoprire le proprie carte. Il leak del quarto trailer conferma che nelle prossime settimane verranno rilasciati altri teaser, pronti ad ampliare ulteriormente il mosaico narrativo del film.

Ma non è finita qui, perché online trapela anche un nuovo video di Avengers: Doomsday che mostra tutti i personaggi coinvolti nel progetto: