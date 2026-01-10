Avengers: Doomsday, trapela il quarto trailer: il crossover unico che riscrive l’MCU
Il quarto trailer di Avengers: Doomsday trapela online: il teaser promette un crossover storico ed ecco perché
Dopo l’uscita del terzo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, che ha acceso l’entusiasmo dei fan con il ritorno degli X-Men, l’hype intorno al nuovo crossover Marvel continua a crescere. Nelle ultime ore, infatti, è emerso online il quarto teaser trailer, inizialmente proiettato solo nelle sale cinematografiche. Il filmato, seppur non ancora diffuso ufficialmente da Marvel Studios, ha già fatto il giro del web. E il motivo è chiaro: le immagini mostrate anticipano uno degli incontri più attesi e simbolici dell’intero MCU. Ma non è finita qui, perché online si trova anche un video di Avengers: Doomsday che mostra tutti i personaggi. Scopriamo insieme cosa si vede nel quarto teaser e nel video in questione.
Fantastici Quattro e Wakanda: un crossover epocale nel trailer leak
Il cuore del quarto trailer di Avengers: Doomsday è l’arrivo dei Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe. Il teaser mostra la loro astronave atterrare in Wakanda, dando vita a un momento carico di significato narrativo. Ad accoglierli troviamo Shuri, M’Baku e altri volti noti legati all’eredità di Black Panther.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le immagini sono accompagnate da un tono emotivo intenso: Shuri appare ancora segnata dalla perdita del fratello T’Challa e delle persone a lei più care, un dolore che sembra pesare sulle sorti del Wakanda. Il trailer suggerisce così un’alleanza che nasce non solo dalla necessità, ma anche da ferite ancora aperte. Un incontro che promette di avere un peso fondamentale nella battaglia contro la minaccia di Doomsday.
Guida TV
-
11 Gennaio 2026
It: Welcome to DerrySky Atlantic
Potrebbe interessarti anche
Avengers: Doomsday, il secondo teaser trailer punta sull'amore: Thor vuole solo una cosa
Arriva ufficialmente sui social il secondo teaser trailer di Avengers: Doomsday, ded...
Leakato il teaser di Avengers - Doomsday: vero trailer o fake IA?
Tutto ciò che dovete sapere sul teaser trailer del prossimo film dell'MCU che sta ci...
Avengers: Doomsday, leakato anche il secondo teaser trailer del film: Marvel disperata ma i fan ricevono una grande conferma
Paternità, sacrificio e minaccia globale: il secondo teaser trailer leaked di Avenge...
Avengers: Doomsday, i peggiori buchi di trama di Endgame che andranno risolti e il trailer sugli X-Men
Avengers: Endgame è senza dubbio uno dei picchi dei Marvel Cinematic Universe ma si ...
Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink shock nel trailer leaked: cosa nasconde il suo personaggio
Il promo rubato di Spider-Man: Brand New Day svela il ruolo oscuro di Sadie Sink e a...
Eyes of Wakanda: Marvel apre i cancelli ai "cani da guerra" del regno, il trailer fa già parlare i fan
Un trailer mozzafiato anticipa la nuova serie Eyes Of Wakanda, tra poteri ancestrali...
Black Panther e il retroscena choc: "La Marvel mi ha mandato in terapia"
Reduce dal successo di Sinners, l'attore Californiano è tornato sulla sua breve pare...
The Batman 2, Sebastian Stan nel cast del film e un ritorno che mette i brividi
Un noto volto di casa Marvel sta per entrare nell'attesissimo progetto della rivale ...