Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Avengers: Doomsday, trapela il quarto trailer: il crossover unico che riscrive l’MCU

Il quarto trailer di Avengers: Doomsday trapela online: il teaser promette un crossover storico ed ecco perché

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Dopo l’uscita del terzo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, che ha acceso l’entusiasmo dei fan con il ritorno degli X-Men, l’hype intorno al nuovo crossover Marvel continua a crescere. Nelle ultime ore, infatti, è emerso online il quarto teaser trailer, inizialmente proiettato solo nelle sale cinematografiche. Il filmato, seppur non ancora diffuso ufficialmente da Marvel Studios, ha già fatto il giro del web. E il motivo è chiaro: le immagini mostrate anticipano uno degli incontri più attesi e simbolici dell’intero MCU. Ma non è finita qui, perché online si trova anche un video di Avengers: Doomsday che mostra tutti i personaggi. Scopriamo insieme cosa si vede nel quarto teaser e nel video in questione.

Fantastici Quattro e Wakanda: un crossover epocale nel trailer leak

Il cuore del quarto trailer di Avengers: Doomsday è l’arrivo dei Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe. Il teaser mostra la loro astronave atterrare in Wakanda, dando vita a un momento carico di significato narrativo. Ad accoglierli troviamo Shuri, M’Baku e altri volti noti legati all’eredità di Black Panther.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le immagini sono accompagnate da un tono emotivo intenso: Shuri appare ancora segnata dalla perdita del fratello T’Challa e delle persone a lei più care, un dolore che sembra pesare sulle sorti del Wakanda. Il trailer suggerisce così un’alleanza che nasce non solo dalla necessità, ma anche da ferite ancora aperte. Un incontro che promette di avere un peso fondamentale nella battaglia contro la minaccia di Doomsday.

Namor, Shuri e La Cosa: i legami Marvel che diventano canon

A rendere il teaser ancora più esplosivo è la comparsa di Namor, interpretato da Tenoch Huerta, che sfoggia una nuova versione del suo costume: una tuta nera più elaborata, che segna una possibile evoluzione del personaggio. Il trailer mostra una breve ma significativa interazione tra Namor, Shuri e La Cosa, un momento che ha già fatto impazzire i fan dei fumetti. Questa scelta narrativa non è casuale. Nei comics Marvel, i legami tra Wakanda, Fantastici Quattro e Namor sono profondi e storicamente rilevanti.

Black Panther fece la sua prima apparizione proprio in una storia dei Fantastici Quattro negli anni Sessanta, dando origine a un intreccio che ha influenzato l’intero universo Marvel. Allo stesso modo, Namor è da sempre legato al quartetto, oltre a essere uno dei personaggi più complessi della Casa delle Idee, sospeso tra eroismo e antagonismo. Resta da vedere se il film accennerà anche alla sua storica ossessione per Sue Storm. Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, ma l’impressione è che Marvel Studios abbia appena iniziato a scoprire le proprie carte. Il leak del quarto trailer conferma che nelle prossime settimane verranno rilasciati altri teaser, pronti ad ampliare ulteriormente il mosaico narrativo del film.

Ma non è finita qui, perché online trapela anche un nuovo video di Avengers: Doomsday che mostra tutti i personaggi coinvolti nel progetto:

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Avengers: Doomsday, il Bifrost porta ufficialmente il secondo teaser trailer

Avengers: Doomsday, il secondo teaser trailer punta sull'amore: Thor vuole solo una cosa

Arriva ufficialmente sui social il secondo teaser trailer di Avengers: Doomsday, ded...
Leakato il teaser di Avengers - Doomsday: vero trailer o fake IA?

Leakato il teaser di Avengers - Doomsday: vero trailer o fake IA?

Tutto ciò che dovete sapere sul teaser trailer del prossimo film dell'MCU che sta ci...
Avengers: Doomsday, leakato anche il secondo teaser trailer del film: Marvel disperata ma i fan ricevono una grande conferma

Avengers: Doomsday, leakato anche il secondo teaser trailer del film: Marvel disperata ma i fan ricevono una grande conferma

Paternità, sacrificio e minaccia globale: il secondo teaser trailer leaked di Avenge...
Avengers: Doomsday, i 5 buchi di trama (peggiori) di Endgame e che andranno risolti

Avengers: Doomsday, i peggiori buchi di trama di Endgame che andranno risolti e il trailer sugli X-Men

Avengers: Endgame è senza dubbio uno dei picchi dei Marvel Cinematic Universe ma si ...
Spider-Man, leakato il trailer di Brave New Day

Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink shock nel trailer leaked: cosa nasconde il suo personaggio

Il promo rubato di Spider-Man: Brand New Day svela il ruolo oscuro di Sadie Sink e a...
Eyes Of Wakanda, Marvel ha rilasciato il teaser trailer della serie animata

Eyes of Wakanda: Marvel apre i cancelli ai "cani da guerra" del regno, il trailer fa già parlare i fan

Un trailer mozzafiato anticipa la nuova serie Eyes Of Wakanda, tra poteri ancestrali...
Michael B. Jordan caustico: "La Marvel mi ha mandato in terapia"

Black Panther e il retroscena choc: "La Marvel mi ha mandato in terapia"

Reduce dal successo di Sinners, l'attore Californiano è tornato sulla sua breve pare...
The Batman 2, la star dell'MCU si aggiunge al clamoroso cast

The Batman 2, Sebastian Stan nel cast del film e un ritorno che mette i brividi

Un noto volto di casa Marvel sta per entrare nell'attesissimo progetto della rivale ...
Ryan Reynolds annuncia Deadpool in Avengers: Doomsday (forse)

Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds annuncia l'arrivo di un personaggio: le teorie su Deadpool

Un post su Instagram dell'attore di Deadpool lancia più di un segnale sulla presenza...

Lucart

Aziende virtuose

Il gruppo italiano che si è aggiudicato il rating Platinum di EcoVadis

LEGGI

Personaggi

Tom Holland

Tom Holland
Pedro Pascal

Pedro Pascal
ZeroCalcare

ZeroCalcare
Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963