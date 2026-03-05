Avengers Doomsday: Iron Man torna per fermare Dottor Destino? Il clamoroso rumor su Robert Downey Jr. Lo scontro impossibile tra Iron Man e il Dottor Destino potrebbe diventare realtà in Avengers Doomsday: ecco il rumor scioccante sul futuro di Robert Downey Jr.

IPA

CONDIVIDI

Mentre aumenta l’attesa dei fan per il nuovo capitolo della saga Marvel, clamorose indiscrezioni rivelano che Avengers: Doomsday potrebbe includere uno scontro tra Iron Man e il Dottor Destino nell’atto finale.

Iron Man contro Dottor Destino in Avengers Doomsday?

Quando i Marvel Studios hanno rivelato che Robert Downey Jr. sarebbe tornato nel MCU nei panni del Dottor Destino, molti fan sono rimasti spiazzati. Tempo qualche settimana e c’è chi ha iniziato a ipotizzare anche un possibile ritorno di Iron Man nella storia. Ma è davvero possibile? Stando alle ultime indiscrezioni, l’ipotesi non solo si avvia a diventare realtà, ma potrebbe anche portare ad uno scontro incredibile tra i due personaggi di Downey Jr.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo l’insider MAJESTIC_ucm di X, la battaglia culminante di Avengers: Doomsday vedrà proprio Iron Man scontrarsi con il Dottor Destino. Prima che qualcuno inizi a pensare al fatto che il personaggio possa essere resuscitato in qualche strano modo, va chiarito che il Tony Stark in questione non sarebbe quello ‘originale’, o almeno che tutti conosciamo, bensì una variante multiversale del personaggio.

I legami con Doctor Strange e il Multiverso

Ritornando alle voci di corridoio, secondo un nuovo rapporto dell’insider Marvel Cryptic4KQual, Avengers: Doomsday avrà forti legami col film Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il che non sarebbe una sorpresa se pensiamo che il film in questione ha esplorato il Multiverso in un modo che pochi altri film dell’MCU hanno fatto. Tuttavia, ci sono alcune preoccupazioni al riguardo che hanno lasciato i fan un po’ incerti su cosa aspettarsi.

Sebbene il sequel di Doctor Strange sia uno dei film Marvel di maggior successo degli ultimi anni – ha incassato oltre 900 milioni di dollari alla sua uscita nelle sale nel 2022 – è stato anche uno dei più divisivi. I fan hanno applaudito la regia di Sam Raimi, che ha sfruttato al meglio le immagini e i cliché horror che il leggendario regista sa fare alla perfezione, ma non sono mancate critiche alla sceneggiatura, in particolare per quanto riguarda Scarlet Witch, Wanda Maximoff.

Non resta che attendere l’uscita di Avengers: Doomsday, prevista per il 18 dicembre 2026. Seguirà a questo Avengers: Secret Wars, il 17 dicembre 2027.

Potrebbe interessarti anche