Avengers: Doomsday travolge il Multiverso e "tutto ciò che Marvel ha fatto finora". L’indiscrezione choc Secondo indiscrezioni delle ultime ore, il film Avengers: Doomsday sarà ricco d'azione con scene colossali e crossover mai visti. I fan sono al settimo cielo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Proprio ieri vi abbiamo parlato di un recente trailer, condiviso online, di Avengers: Doomsday, in cui Marvel, dà un consiglio ai fan. In cosa consiste? Be’, nel recuperare sei titoli di film e serie da vedere (o da rivedere, qualora lo aveste già fatto), per comprendere meglio ciò che accadrà nel film che uscirà al cinema il 18 dicembre 2026. Nelle scorse ore, però, una nuova indiscrezione ha acceso l’entusiasmo dei fan che, sono già al settimo cielo. Vediamo di cosa si tratta.

Avengers: Doomsday, un’indiscrezione scatena il caos: "I fan impazziranno"

Ebbene sì, sarà così anche nei mesi che verranno: non si farà altro che parlare di Avengers: Doomsday, la cui uscita al cinema è prevista per il 18 dicembre 2026. I fratelli Russo, con questo nuovo film, desiderano replicare l’incredibile successo di Infinity War ed Endgame. Un’indiscrezione delle ultimissime ore, non ha fatto altro che alimentare l’enorme entusiasmo degli appassionati del Multiverso. Secondo questo rumor lanciato dallo youtuber John Campea, Avengers: Doomsday sarà talmente ricco di azione da eclissare "tutto ciò che Marvel ha fatto finora". Il ragazzo ha proseguito spiegando: "C’è una cosa che non vi ho ancora detto. Quello che una fonte mi ha riferito è che l’enorme quantità di azione eclisserà tutto ciò che la Marvel ha mai fatto. La gente impazzirà. L’inizio del film ti spara lontano come un cannone. Non c’è un momento di introduzione: è un’azione colossale fin dall’inizio, la portata è folle e non si ferma mai."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le speculazioni sul contenuto dell’inizio del film (incipit) sono numerose, ma la segretezza di Marvel non permette spoiler: potrebbe riguardare il Dottor Destino, la battaglia tra X-Men e Sentinelle o il Consiglio dei Kang. Con Avengers, X-Men, Fantastici Quattro e probabilmente Spider-Man sullo stesso schermo, l’azione sarà centrale. Riguardo ai quattro teaser trailer, Joe Russo, co-regista di Avengers: Doomsday, ha spiegato che contengono indizi e fanno parte di una storia più ampia, segnando di fatto l’inizio del film per il pubblico. Mentre, sul ritorno di Steve Rogers, Russo ha sottolineato l’importanza del suo ruolo nell’evoluzione degli Avengers e dell’MCU.

Avengers: Doomsday, Hulk, Punisher e Peter Parker saranno presenti nel film?

Giorni fa, alcuni rumor hanno riferito che Hulk, Punisher (Jon Bernthal) e Peter Parker (Tom Holland) non sarebbero stati in Avengers: Doomsday, anche se nulla esclude che potrebbero apparire in Avengers: Secret Wars – Parte 2 nel 2027. Mark Ruffalo (Hulk) sembra aver confermato queste voci: oltre a smentire la sua presenza in Doomsday, ha detto: "Finché troveranno belle cose da fare con Hulk, io ci sarò. Forse non sarei nemmeno in Crime 101, se non fosse per The Avengers!"

Potrebbe interessarti anche