Avengers Doomsday: due morti shock, il ritorno di Loki e la formazione degli Young Avengers Gli ultimi rumor riguardo il film Marvel raccontano diversi elementi di grande tensione per gli eroi del MCU

Con l’uscita di Avengers: Doomsday ormai all’orizzonte, le indiscrezioni sulla trama stanno diventando sempre più insistenti, e alcune potrebbe spaccare il pubblico. In rete circola da tempo l’idea che, per salvare la propria realtà, gli X-Men siano stati costretti a distruggere i mondi destinati a collidere con il loro: un concetto che richiama i fumetti, dove gli Illuminati (visti nel MCU in Doctor Strange nel Multiverso della Follia) arrivavano a scelte estreme pur di proteggere Terra-616. In questo contesto si inseriscono anche le voci su un inizio "multiversale" del film, con Deadpool e Wolverine che approderebbero nel mondo dello Spider-Man di Tobey Maguire. A rilanciare un dettaglio ancora più esplosivo è lo scooper @MyTimeToShineH.

Dipartite celebri e inaspettate in Avengers: Doomsday

Secondo questa versione, lo Spider-Man di Tobey Maguire e il Wolverine di Hugh Jackman morirebbero già nei primi minuti di Avengers: Doomsday. Va preso per quello che è, cioè un rumor non confermato, ma è chiaro perché faccia discutere: uccidere due amatissimi volti ultrastorici (e fondanti della Marvel al cinema) praticamente subito sarebbe un segnale fortissimo, soprattutto se collegato a una "Incursione", e servirebbe a rendere immediato (e brutale) il concetto di quanto siano "serie" le collisioni tra realtà nel Multiverso. Tuttavia, altre voci affermavano che il ruolo dei due personaggi in Doomsday era esteso e si sarebbe prolungato anche nel film successivo, Secret Wars: se le due cose si combinassero potrebbe dire che a morire sarebbero altre varianti, cosa che non dovrebbe stupirci dato che proprio loro due sono i personaggi con più varianti viste nel Marvel Cinematic Universe (insieme a Deadpool).

Dopo questa voce, sono rimbalzati anche altri dettagli grazie a Daniel Richtman, che riguardano alcuni personaggi chiave. L’insider sostiene che Tom Hiddleston, interprete di Loki, avrebbe in realtà un ruolo relativamente piccolo nel film, probabilmente ridimensionato dopo l’epurazione silente di Kang dai progetti originali del demiurgo della saga Kevin Feige per colpa dei guai giudiziari del suo interprete Jonathan Majors. Richtman aveva già detto la scorsa estate che Hiddleston avrebbe girato una scena nella casa di Steve Rogers e Peggy Carter, in cui parlerebbe con loro: quindi, in qualche modo, l’asgardiano condividerebbe lo schermo con Chris Evans) e Hayley Atwell. Inoltre, si parla anche di due scene totali per Loki, con la seconda collocata verso la fine del film. Hiddleston, dal canto suo, in passato ha espresso entusiasmo per il ritorno nell’MCU, dicendosi "molto emozionato" e ribadendo che il capitolo Loki nella sua vita "non è ancora finito", oltre a sottolineare quanto sia insolito poter anche solo accennare a questi progetti, dovendo di norma mantenere il segreto.

Il cast (più o meno) confermato e gli Young Avengers

Richtman aggiunge un’informazione interessante (ma per certi versi prevedibile) riguardo la nuova generazione di eroi: Ms. Marvel, Kate Bishop e Cassie Lang avrebbero scene insieme, un elemento che sembra andare nella direzione della tanto attesa creazione degli Young Avengers. Tuttavia il nome "Young Avengers" potrebbe non essere più quello definitivo, con la possibilità di un rebrand come Champions. Tra i potenziali membri vengono fatti anche i nomi di Wiccan (Joe Locke), Speed (Ruaridh Mollica), America Chavez (Xochitl Gomez) e Ironheart (Dominique Thorne). In precedenza, concept art legati ai prossimi film degli Avengers avevano mostrato il team insieme a Star-Lord e Wong, anche se i registi, i fratelli Russo, hanno detto che quelle immagini non erano rappresentative di ciò che vedremo davvero in Doomsday e Secret Wars. Sul fronte ufficiale, Avengers: Doomsday ha un cast enorme (tra cui Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd e Robert Downey Jr.), con tanti debutti "da Avengers" e innesti anche dai Fantastici Quattro e dagli X-Men cinematografici. La regia è dei Russo, la sceneggiatura è di Stephen McFeely (con il supporto di Michael Waldron). Le date indicate sono il 18 dicembre di quest’anno per Doomsday e il 17 dicembre 2027 per Avengers: Secret Wars.

