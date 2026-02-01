Avengers: Doomsday, chi potrebbe morire: il film segnerà irrevocabilmente il destino di un protagonista? Un conflitto dietro le quinte potrebbe averci svelato una delle prime morti di Avengers: Doomsday.

Un film come Avengers: Doomsday porta con sé la necessità di essere epico e richiamare gli echi tragici dei precedenti Infinity War ed Endgame, e questo vorrà probabilmente dire che saranno necessari momenti scioccanti, come la morte di alcuni dei protagonisti. Sappiamo già che il carnet di personaggi presenti sarà vastissimo, ma i momenti che restano impressi sono quelli in cui i personaggi più amati dai fan si sacrificano. Tra questi, chi più di tutti potrebbe essere tra i papabili? Un indizio "fuori scena" potrebbe indicarci la via.

Avengers: Doomsday… e il mistero dei conflitti in agenda

Questo perché, stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, il secondo capitolo di The Batman (sequel del film con protagonista Robert Pattinson uscito nelle sale nel 2022) vedrà tra gli antagonisti principali Harvey Dent / Two-Face, interpretato nientemeno che da Sebastian Stan, che nel Marvel Cinematic Universe incarna ormai da dieci anni Bucky Barnes / Winter Soldier.

Non sappiamo se nel contratto firmato con i Marvel Studios ci sia una clausola relativa al non poter lavorare anche per la "concorrenza" e il problema non è esattamente quello, quanto una questione di pura logistica: il film DC comincerà la sua produzione questa primavera, mentre Avengers: Secret Wars quest’estate. È veramente difficile, se non impossibile, far convivere gli impegni su due set diversi di major diverse, in ruoli fisicamente intensi e in cui i personaggi sono anche diversi come fisionomia.

Si tratta di pellicole che affrontano tempi di ripresa molto lunghi e in cui bisogna essere sempre pronti a riprese aggiuntive o sostitutive, e quindi questo dovrebbe essere indicativo del fatto che Bucky Barnes non sarà presente Secret Wars. Il personaggio è già stato messo momentaneamente da parte due volte, sempre tornando però in azione, e una terza mossa del genere risulterebbe banale: molto più impressionante, agli occhi del pubblico, sarebbe una sua effettiva dipartita sotto gli occhi dei suoi vecchi amici Steve Rogers e Sam Wilson, nonché della sua nuova squadra, i Thunderbolts.

Chi c’è e chi non ci sarà in Avengers: Doomsday?

Pur trattandosi semplicemente di una congettura, si tratta di un’ipotesi credibile, ma a cui potremo dare effettivamente risposta solo tra diversi mesi, dopo l’uscita di Avengers: Doomsday, prevista per il prossimo 18 dicembre. Il film diretto da Anthony e Joe Russo vedrà nel cast nuovi e vecchi volti, tra cui Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta Mejía, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal, Robert Downey Jr. (nell’inedito ruolo di Doctor Doom) e Chris Evans.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

