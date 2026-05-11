Avengers: Doomsday, e se la Marvel ci stesse nascondendo il ritorno di alcuni personaggi? Secondo Alan Cumming, attore che veste i panni del mutante Nightcrawler, lo studio ha in serbo ancora diverse sorprese non annunciate ai fan

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Con l’avvicinarsi dei mesi cresce l’aspettativa per Avengers: Doomsday e con esso cresce il volume dei rumor legati alla prossima pellicola dei Fratelli Russo per il Marvel Cinematic Universe. Uno di questi, basato su alcune dichiarazioni fatte da Alan Cumming, attore che ha ripreso i panni del mutante Nightcrawler a distanza di svariati anni da X-Men 2, vorrebbe che la Casa delle Idee abbia nascosto il ritorno di svariati personaggi per Avengers: Doomsday, in modo da mantenere l’effetto sorpresa per i fan.

Avengers: Doomsday, secondo Alan Cumming la Marvel sta nascondendo alcuni personaggi

Depistaggi talmente ben orchestrati che persino i membri del cast di Avengers: Doomsday avrebbero faticato a riconoscere le identità reali dei personaggi. È questo che avrebbe riportato Alan Cumming in un’intervista, confermando che la Marvel ha utilizzato dei nomi in codice all’interno della sceneggiatura per proteggere i personaggi non ancora annunciati ufficialmente: "Ognuno aveva due nomi", ha detto, descrivendo la segretezza che circonda il ritorno di alcuni eroi. A causa dell’enorme cast coinvolto ha persino definito il film una "zuppa di supereroi".

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La sceneggiatura, ha continuato Cumming, si è rivelata molto complessa perchè "c’è tantissima azione". Il suo ritorno nei panni di Kurt Wagner, alias Nightcrawler, a distanza di anni dalla vecchia saga degli X-Men prodotta da Fox era già stato confermato da mesi, con tanto di alcune sue foto direttamente dal set. Cumming ha spiegato che la Marvel ha utilizzato nomi alternativi perché non voleva che venissero svelati certi ritorni: "Era davvero disorientante", ha ammesso.

Un cast ampliato prima dell’uscita del film

Questa voce va ad aggiungersi alle altre che riportano come la Marvel amplierà il cast prima dell’uscita di Avengers: Doomsday. Recenti ipotesi hanno menzionato personaggi quali Captain Marvel, Monica Rambeau e Doctor Strange. Tuttavia, la Marvel non ha confermato ufficialmente alcuna apparizione aggiuntiva oltre a quelle già note. Non resta che attendere l’arrivo del film nelle sale per dirimere ogni questione.

Avengers: Doomsday è in uscita nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2026, in quanto la distribuzione vuole essere globale. L’arrivo in Italia, quindi, dovrebbe essere a ridosso con quello statunitense. Per ogni ulteriore aggiornamento su questa attesissima pellicola, non vi resta che rimanere sintonizzati su queste pagine.

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