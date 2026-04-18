Un'altra supereroina si aggiunge al cast (da urlo) di Avengers: Doomsday Kathryn Newton conferma il ritorno di Cassie Lang nel nuovo capitolo dei Vendicatori, Avengers: Doomsday, in uscita a dicembre

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

Facebook

Altri Siti Per vivere (in ogni senso) scrivo e descrivo: mi interessa molto il contenuto, ma spesso resto affascinato dall'utilizzo del contenitore. Amo Tetris e le narrazioni interattive.

CONDIVIDI

Il mosaico di Avengers: Doomsday continua ad arricchirsi di nuovi tasselli. L’ultimo in ordine di tempo riguarda Kathryn Newton, che ha ufficialmente confermato il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe per riprendere il ruolo di Cassie Lang, figlia di Ant-Man. L’attrice, già co-protagonista nel 2023 di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, farà parte dell’enorme cast corale del film la cui uscita nelle sale è programmata per il 18 dicembre. La notizia segna la crescita definitiva del personaggio di Cassie, ormai pronta a schierarsi al fianco dei più potenti eroi della Terra nella battaglia contro la minaccia rappresentata dal Dottor Destino di Robert Downey Jr.

L’annuncio creativo, tra minuzie e superpoteri

Per svelare la sua partecipazione al progetto, Kathryn Newton (proprio in questi giorni in sala con l’horror "Finchè morte non ci separi 2") ha scelto un format diventato ormai una consuetudine per i Marvel Studios: un video su Instagram in cui mostra una "sedia da set" con il suo nome sopra. Nel filmato, l’attrice gioca con le abilità del suo personaggio, sottolineando scherzosamente che la sedia è piccola perché Cassie Lang sa rimpicciolirsi, ma può anche diventare gigante a seconda delle necessità del momento. Dopo aver appoggiato sulla mini-sedia un cappellino con il logo degli Avengers, la Newton viene mostrata mentre esce dal suo camerino per dirigersi verso il set, accolta da un team di truccatori e parrucchieri pronti per i ritocchi finali prima del ciak.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una reunion familiare in un universo affollato

In Avengers: Doomsday, Cassie si riunirà a suo padre Scott Lang, con Paul Rudd che tornerà a indossare la tuta di Ant-Man. La presenza della giovane Lang conferma la volontà dei Marvel Studios di dare continuità alle nuove leve introdotte nella Fase 4 e 5. Ricordiamo che Newton ha preso il ruolo di Cassie dopo ben due recasting: nei primi due film, in cui il personaggio era una bambina, aveva il volto di Abby Ryder Fortson; la sua versione adolescente in Avengers: Endgame fu brevemente interpretata da Emma Fuhrmann. Per Ant-Man and the Wasp: Quantumania si scelse di cambiare nuovamente con Newton, più avvezza a ruoli da commedia d’azione.

Il film si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più imponenti di sempre, con un cast che vede schierati, tra i molti, Pedro Pascal (Mister Fantastic), Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America), Florence Pugh (Yelena Belova), Simu Liu (Shang-Chi) e Letitia Wright (Black Panther). La pellicola segnerà anche l’integrazione definitiva dei Fantastici Quattro e il ritorno di personaggi chiave come il Namor di Tenoch Huerta e il Bucky Barnes di Sebastian Stan.

L’aspetto più clamoroso della produzione rimane però l’incredibile schiera di mutanti e figure provenienti dal "passato" della Marvel cinematografica che affiancheranno i protagonisti. Accanto a nuove entrate come il Sentry di Lewis Pullman, il film vedrà il ritorno di leggende del calibro di Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto) e Kelsey Grammer (Bestia). La lista degli interpreti confermati include anche il gruppo storico degli X-Men dei primi anni Duemila, tra cui James Marsden (Ciclope), Rebecca Romijn (Mystique) e Alan Cumming (Nightcrawler), oltre alla partecipazione di Channing Tatum nel ruolo di Gambit dopo il debutto in Deadpool & Wolverine. Con una squadra così vasta, Avengers: Doomsday punta a ridefinire i confini del multiverso in un’epopea che promette di cambiare per sempre il destino dell’MCU.

Potrebbe interessarti anche