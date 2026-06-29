Avengers 7, un nuovo film dopo Secret Wars potrebbe prendere forma: l’indiscrezione sul piano segreto dei Russo
I fratelli Russo starebbero valutando un progetto sugli Avengers separato da Secret Wars: si parla di un nuovo film o addirittura di Avengers vs X-Men.
Non è ancora finita per i Vendicatori. Mentre il MCU si prepara a due dei capitoli più attesi di sempre, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, spunta un’indiscrezione che farà non poco discutere: i fratelli Russo starebbero pensando a qualcosa di più grande. Un ulteriore progetto, separato dai film già annunciati, sarebbe entrato nei radar della produzione Marvel e, potrebbe trattarsi di un ipotetico Avengers 7. I dettagli sono ancora pochi e nulla è stato confermato.
Avengers 7, il rumor sui fratelli Russo scatena l’entusiasmo dei fan Marvel: cosa sta succedendo
Secondo nuove indiscrezioni, il futuro dei Vendicatori nel Marvel Cinematic Universe potrebbe non concludersi con Avengers: Doomsday (dicembre 2026) e Avengers: Secret Wars (dicembre 2027). I fratelli Russo, già alla regia dei due film, starebbero infatti valutando un altro progetto dedicato agli Avengers (un ipotetico Avengers 7). A riportarlo è Alex Perez di The Cosmic Circus, che durante una sessione di domande e risposte ha spiegato come le ipotesi sul tavolo sarebbero due: dividere Secret Wars in due film oppure realizzare un nuovo capitolo indipendente della saga dei Vendicatori.
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Le voci hanno subito alimentato le teorie dei fan. Tra le più diffuse c’è quella di un possibile Avengers vs. X-Men, favorito dall’introduzione definitiva degli X-Men nel MCU, oppure quella di un soft reboot con due linee temporali distinte dopo gli eventi di Secret Wars. Al momento, però, si tratta esclusivamente di indiscrezioni non confermate ufficialmente da Marvel Studios o dai fratelli Russo.
Avengers: Doomsday, scena hot tra due supereroine: l’indiscrezione che intriga i fan
Avengers: Doomsday continua a essere al centro di rumor nonostante manchi ancora del tempo alla sua uscita. Un delle recenti indiscrezioni riguarda Yelena Belova e Mystica, che secondo alcune voci condividerebbero una scena definita "hot". Il termine, però, potrebbe riferirsi semplicemente a un momento particolarmente intenso o ambiguo, anche considerando i poteri mutaforma di Mystica e la possibilità, già ipotizzata in altri leak, che possa assumere l’aspetto di Yelena. Nei fumetti, Mystica è nota anche per la sua relazione con Destiny, mentre Yelena è raramente coinvolta in trame romantiche. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali e si tratta esclusivamente di indiscrezioni.
Un altro rumor sostiene, inoltre, che Avengers: Doomsday potrebbe includere personaggi della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Tra le ipotesi circolano il coinvolgimento di Deadpool e Wolverine in una realtà legata allo Spider-Man di Tobey Maguire, oltre al possibile ritorno di Doctor Octopus, interpretato da Alfred Molina, dopo Spider-Man: No Way Home. Anche questa voce, però, resta priva di conferme ufficiali.
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